NEOS zum morgigen Weltdiabetestag: Strukturierte Versorgung verbessern

Gerald Loacker: "Im internationalen Vergleich befinden sich noch immer zu wenige Diabetes-Patient_innen in der strukturierten Versorgung."

Wien (OTS) - Dem NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker ist wichtig, dass die Versorgung von chronisch Erkrankten, trotz der aktuellen Corona-Pandemie, nicht vernachlässigt wird "Vor allem in der Behandlung von Diabetes-mellitus-Patienten gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf. Durch eine strukturierte Versorgung (DMP) und gute Vorsorge kann die Krankheit deutlich abgeschwächt werden. In Österreich befinden sich aber leider nur 14 Prozent der Diabetes-Kranken in einer solchen ´strukturierten Versorgung´. In Deutschland ist es die Hälfte. Weil so wenige Menschen in strukturierter Versorgung sind, ist in Österreich leider auch die Wahrscheinlichkeit für massive Folgeschäden höher, beispielsweise dass einem Diabetiker ein Bein abgenommen werden muss. Gute Versorgung in einem frühen Stadium kann also in weiterer Folge drastischere Maßnahmen verhindern." Immer noch gebe es zudem fehlende Datengrundlagen in Österreich: "Die Daten zur Behandlung und Ergebnisqualität der Versorgung wird weiterhin nicht österreichweit erfasst", so Loacker.



Forderung: Finanzierung aus einer Hand

Bereits im Februar haben NEOS einen Antrag eingebracht, der konkrete Forderungen enthält: "Das Problem ist etwa, dass Einsparungen fast ausschließlich in den Spitälern anfallen, die von den Ländern finanziert werden. Das hemmt offenbar die Kassen, die die "Therapie aktiv" organisieren, bei der Einschreibung in das DMP. Eine Finanzierung aus einer Hand für das Therapie Programm ´Therapie-Aktiv´ soll daher Abhilfe schaffen, die Teilnehmer sollen aus der Regelfinanzierung ausgenommen werden. Diagnose-Codes sollen helfen eine bessere Verknüpfbarkeit mit stationären Daten zu geben und die ambulante Qualitätsmessung zu erleichtern", sagt der NEOS-Gesundheitssprecher.



