ORF III am Wochenende: Tschaikowskis „Eugen Onegin“ aus der Wiener Staatsoper

Außerdem: „zeit.geschichte“-Abend über die „Geheimnisse des Dritten Reichs“; Murnberger-Filmtripel zum 60. Geburtstag

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Sonntag, dem 15. November 2020, die Premierenproduktion von Tschaikowskis „Eugen Onegin“ aus der Wiener Staatsoper – inszeniert von Dmitri Tcherniakov und dirigiert von Tomáš Hanus. Bereits am Samstag, dem 14. November, beschäftigt sich ein dreiteiliger „zeit.geschichte“-Abend mit den „Geheimnissen des Dritten Reichs“ – von den Mythen um Erwin Rommel und Heinrich Himmler bis hin zur Akte Rudolf Heß. Anlässlich Wolfgang Murnbergers 60. Geburtstag zeigt ORF III am Wochenende drei Filme des österreichischen Regisseurs.

Samstag, 14. November

Am Samstag stehen ab 8.50 Uhr gleich zwei österreichische Filmproduktionen von Wolfgang Murnberger auf dem Programm. In der Komödie „Die Abstauber“ aus dem Jahr 2011 ist Chris (Mišel Matičević) der Shooting-Star in der Chef-Etage einer Bank. Als jedoch kurz vor Weihnachten ein zweistelliger Millionenbetrag fehlt, schlittert er in die Katastrophe. Putzfrau Carmen (Ursula Strauss) hilft dem lebensmüden Helden bei der Suche nach einem Ausweg. Um 10.20 Uhr gibt in der 2012 entstandenen Komödie „Alles Schwindel“ der Diebstahl des weltberühmten Klimt-Bilds „Der Kuss“ große Rätsel auf – neben Ursula Strauss spielen u. a. Benno Fürmann und Bibiana Zeller.

Der „zeit.geschichte“-Abend präsentiert drei Folgen der sechsteiligen Reihe „Geheimnisse des Dritten Reichs“. „Wüstenfuchs Rommel“ (20.15 Uhr), der Hitler lange treu als Generalfeldmarschall diente, brach im Sommer 1944 mit seinem Gönner. Wollte auch er den Diktator beseitigen? Darauf folgen „Himmlers Macht“ (21.00 Uhr) sowie „Die Akte Heß“ (21.50 Uhr).

Zum Ausklang des Abends zeigt „ORF III Spezial“ in „Lukas Resetarits & Friends“ (22.35 Uhr) die besten Nummern aus dem langjährigen Kabarettschaffen des Großmeisters der Kleinkunst.

Sonntag, 15. November

Am Sonntag überträgt „ORF III LIVE“ um 10.15 Uhr zum Hochfest Heiliger Leopold den „Katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom“ mit Kanonikus Michael Landau, dem Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien. Zu Mittag steht mit Wolfgang Murnbergers Film „Zwei Frauen, ein Mann und ein Baby“ (12.00 Uhr) aus 1999 eine humorvolle Romanze über die Irrungen und Wirrungen des Liebeslebens auf dem Programm – u. a. mit Nicole Ansari Cox, Eva Herzig und Ralf Bauer.

Im Vorabend liefern die „Kulissengespräche mit Barbara Rett“ eine „Einführung zu Eugen Onegin“ (20.00 Uhr). Darin spricht die Moderatorin mit dem neuen Operndirektor Bogdan Roščić und trifft die junge australische Sopranistin Nicole Car. Um 20.15 Uhr präsentiert „Erlebnis Bühne“ Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Meisterwerk in der aktuellen Premierenproduktion der Wiener Staatsoper, die dort am 25. Oktober erstmals aufgeführt wurde. Rastlos reist der junge Aristokrat Eugen Onegin durch die Welt. Seine bisherige Verachtung gegenüber der Landbevölkerung schlägt jäh in Neugierde um, als ihn sein Freund Lenski in den Kreis der Familie Larin einführt. Zwischen deren Töchtern Olga und Tatjana sowie den beiden Männern entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel der Gefühle. Der renommierte russische Regisseur Dmitri Tcherniakov feiert mit „Eugen Onegin“ sein Regiedebüt an der Wiener Staatsoper. Unter der Leitung des tschechischen Dirigenten Tomáš Hanus singt ein junges, internationales Ensemble – darunter der ladinische Bariton Andrè Schuen in der Titelpartie, die australische Sopranistin Nicole Car als Tatjana, die russische Mezzosopranistin Anna Goryachova als Olga sowie der ukrainisch-russischeTenor Bogdan Volkov als Lenski. Bildregie führt Andy Sommer.

