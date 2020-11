Korosec zum Weltdiabetestag: Aufklärung, Prävention und Versorgung sicherstellen

Durch Diabetes ausgelöste Folgeerkrankungen erhöhen auch das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Korosec fordert eine Finanzierung aus einer Hand bei Prävention und Versorgung.

Wien (OTS) - „Diabetes ist eine nicht nur in Österreich, sondern weltweit steigende Erkrankung mit großen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Die WHO schätzt die Anzahl der Betroffenen auf 422 Millionen. In Österreich sind derzeit ca. 800.000 Menschen betroffen, mit steigender Tendenz“, erinnert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec anlässlich des Weltdiabetestags am 14. November.

„Besorgniserregend ist, dass etwa 20 Prozent der an Diabetes Erkrankten ihre Diagnose noch gar nicht kennen. Alle 50 Minuten stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen von Diabetes, meistens durch einen Herzinfarkt der Schlaganfall“, erklärt Korosec. „Im Hinblick auf die Corona-Pandemie kommt noch hinzu, dass die durch Diabetes ausgelösten Folgeerkrankungen das Risiko, an Covid-19 zu sterben, erhöhen“, betont sie weiter.

Für Korosec sind Prävention, Aufklärung und Früherkennung der beste Weg, um dieser Volkskrankheit entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang verlangt sie die Einbeziehung von Diabetes in die Vorsorgeuntersuchung verbunden mit einem Anreizsystem für die Inanspruchnahme. Außerdem fordert sie die Forcierung von österreichweiten Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekten im Bereich Diabetes und einen Ausbau der strukturierten Behandlung von Diabetes-Patientinnen und -Patienten.

Hierbei bemängelt die Seniorenbund-Präsidentin die Aufteilung der Finanzierung zwischen Kassen und Ländern. „Dieses ineffiziente System muss durch eine Finanzierung aus einer Hand ersetzt werden. Nur gemeinsame Anstrengungen aller beteiligten Stakeholder können den rasanten Fortschritt dieser neuen Volkskrankheit eindämmen“, betont Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Mag. Alexander Maurer

Pressesprecher

+43 664/ 859 29 18

amaurer @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at