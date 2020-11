MAK LAB APP holt beim Joseph Binder Award Gold

Wien (OTS) - Die vom Wiener Designstudio LWZ und von Huangart gestaltete MAK LAB APP, die weltweit einzigartige Museums-App zu zentralen Fragen der Zukunftsgestaltung, holte beim soeben vergebenen Joseph Binder Award 2020 Gold. Die im Frühjahr gelaunchte, in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung entwickelte Web-App wurde für ihre herausragende Umsetzung in der Kategorie Screendesign gewürdigt. Insgesamt vergab die diesjährige Expertenjury des seit 1996 von designaustria international vergebenen, renommierten Wettbewerbs für Grafikdesign & Illustration heuer aus einer Rekordzahl von 1029 Einreichungen aus 46 Ländern 6 Mal Gold, 18 Mal Silber und 7 Mal Bronze.

Die MAK LAB APP holt BesucherInnen virtuell mitten in die Themen des neu aufgestellten MAK DESIGN LAB und bereitet essenzielle Zukunftsthemen in Zeiten der Digitalen Moderne und des Klimawandels in einem neuartigen Design auf. Virtuelle Touren, mehr als 20 Storys zu Life Literacy oder die GAMES FOR CHANGE machen brennende Themen unserer Gesellschaft auf spielerische Weise zugänglich. Für dieses ausgefeilte Vermittlungstool haben LWZ und Huangart eine Progressive Web App (PWA) entwickelt, die Eigenschaften einer Website mit vielen Merkmalen nativer mobiler Apps verknüpft. Alle Anwendungen funktionieren losgelöst von Betriebssystemen gleichermaßen als Website und als App. Die Umsetzung korrespondiert damit kongenial mit den progressiven Inhalten.

Die MAK LAB APP ist eines der wesentlichsten Tools im digitalen MAK-Vermittlungsangebot, das angesichts der erneuten Covid-bedingten Schließung des Museums wieder im Fokus steht. Bis zur Wiedereröffnung will das MAK zumindest digital den BesucherInnen gehören und leitet alle Interessierten direkt über die MAK-Homepage zu vielen digitalen Angeboten: Neben der MAK LAB APP gibt es unter anderem Videos, Podcasts und laufend Blogbeiträge zu Themen quer durch alle Sammlungsbereiche, oder ganz neu die Audioserie „Nachdenkereien“, bei der BurgtheaterschauspielerInnen Texte zu ausgewählten Objekten der MAK-Schausammlung lesen. Zu kommenden Ausstellungen wie „100 Beste Plakate 19. Deutschland Österreich Schweiz“ und „ADOLF LOOS. Privathäuser“ gehen demnächst vorab Onlineführungen on air.



Hier geht es direkt zur preisgekrönten MAK LAB APP: lab.mak.at



Die MAK LAB APP ist Teil der Ausstellung "What A Year!", die bis 10. Jänner 2021 im designforum Wien, MuseumsQuartier Wien, alle ausgezeichneten Projekte des diesjährigen Joseph Binder Awards präsentiert.



Bildmaterial steht unter MAK.at/presse zum Download bereit.

