SPÖ-Termine von 16. November bis 22. November 2020

MONTAG, 16. November 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, spricht die Sprachwissenschafterin Ruth Wodak über ihren Bestseller „Politik mit der Angst“, der grundlegend neu gefasst und in den die vielen Entwicklungen rechtspopulistischer Parteien in den letzten fünf Jahren eingearbeitet wurden. Die Veranstaltung findet ohne Publikum statt und wird aufgezeichnet. Die Veröffentlichung erfolgt zwei Tage später auf Youtube und ist unter https://tinyurl.com/yd9wz8np abrufbar.

DIENSTAG, 17. November 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

MITTWOCH, 18. November 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

20.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein ZOOM Live Talk mit Wirtschaftswissenschafterin Stephanie Kelton und Robert Misik (Autor und Journalist) zum Thema „The Deficit Myth - Why states can – and must – afford substantial economic stimulus programs“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/y5jtjzcz.

DONNERSTAG, 19. November 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

FREITAG, 20. November 2020:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

