WALDLAND verzeichnet steigende Online-Verkäufe - Land NÖ unterstützt mit Online-Plattform weihnachten-aus-noe.at

LR Danninger und Präsident Schmuckenschlager besuchten WALDLAND

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Einladung von Landwirtschaftskammer Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Obmann Robert Haidl und Geschäftsführer Gerhard Zinner besuchte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger den Sitz der Firma WALDLAND in Oberwaltenreith. Im Zentrum des Besuches standen die Digitalisierung und das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

„Die krisenbedingte Einschränkung der Bewegungsfreiheit stellt die heimische Wirtschaft gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit vor Herausforderungen. Es ist daher das Gebot der Stunde verstärkt auf den Online-Handel zu setzen. Auf unserer neuen Plattform www.weihnachten-aus-noe.at haben sich viele regionale Händler und Produzenten, wie auch WALDLAND, registriert und bieten so den Konsumenten eine heimische Alternative zu den internationalen Handelsriesen. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass möglichst viele Geschenke von heimischen Händlern und Produzenten unter den Christbäumen der Niederösterreicher landen“, betonte Landesrat Jochen Danninger.

„Regionalität ist bei vielen Menschen mehr denn je in den Mittelpunkt gerückt, viele haben die Vorteile von kurzen, regionalen Kreisläufen erkannt. Der bewusste Einkauf von regionalen Produkten unterstützt die Unternehmen und Betriebe in unserem Land und wirkt sich positiv auf die heimische Wertschöpfung und den Arbeitsmarkt aus. Daher ist es wichtig, die Vermarktungsangebote durch Initiativen wie die neue Plattform zu stärken. Digitale Vertriebswege, Webshops und Bestellservices stehen zur Zeit hoch im Kurs und werden auch von unseren Bäuerinnen und Bauern intensiv genutzt“, erklärt Landwirtschaftskammer Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

WALDLAND ist eine aktive Gemeinschaft von rund 1.000 Bäuerinnen und Bauern, die über die gesamte Region verteilt eine Vielzahl an Spezialkulturen, sowie Fisch und Geflügel produzieren. WALDLAND, als Drehscheibe des Waldviertler Mohnanbaues, ist vor allem bekannt für die köstlichen Mohnmehlspeisen. Das vielfältige Sortiment an süßen und pikanten Spezialitäten wird durch das Cateringservice, im Spezialitätengeschäft in Oberwaltenreith, aber in Zeiten wie diesen vor allem im Onlineshop angeboten. Hier konnte WALDLAND seit März 2020 einen steigenden Trend im Vergleich zum Vorjahr feststellen.

Gerade für Weihnachten erhofft man sich neben Geschenken und Gutscheinen auch eine große Nachfrage an heimischem Fisch und Geflügel für den Festtagstisch. „Für uns als Produzenten ist es sehr erfreulich, dass der Trend nach regionalen Produkten im Steigen ist und wir unseren Kunden durch den Online-Handel eine weitere Möglichkeit zum Kauf dieser anbieten können“, betonen WALDLAND Obmann Robert Haidl und Geschäftsführer Gerhard Zinner.

