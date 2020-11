Nach erfolgreichem ORF-Auftakt für „Letzter Wille“: Zeiler und Kanyaro suchen diesmal einen spirituellen Führer

„Das Loch“ am 16. November in ORF 1

Wien (OTS) - Ermitteln bis zum Umfallen ist für Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro in der zweiten Folge der neuen ORF-1-Serie „Letzter Wille“ am Serienmontag, dem 16. November 2020, um 20.15 Uhr angesagt. Nach einem erfolgreichen Auftakt mit bis zu 678.000 Zuseherinnen und Zusehern findet sich das Erbenermittler-Duo diesmal in spirituellen Kreisen wieder.

Mehr zum Inhalt

„Das Loch“ (Montag, 16. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Roland Silbernagl in einer Episodenrolle; Regie: Markus Engel

Bei einem Verkehrsunfall verunglückt Hans Lener, seine Leiche verbrennt vollständig. Der Verstorbene wurde als Baby ausgesetzt, und es sind keine Angehörigen bekannt, die sein Vermögen erben. Somit haben Paul (Johannes Zeiler) und Julia (Brigitta Kanyaro) einen neuen Auftrag. Doch der Fall ist skurril, denn: Weder die Adoptiveltern von Hans noch die Nachbarn glauben an das Ableben ihres spirituellen Führers. Und dann taucht auch noch ein Beweisfoto der Nachbarschaft auf, das den Verstorbenen in der Nähe des Atomkraftwerks Zwentendorf zeigt. Es gibt also nicht mehr nur die Erbschaft, sondern auch die Identität des Mannes auf dem Foto zu klären.

„Letzter Wille“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

