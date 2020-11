FP-Krauss: Ludwig setzt seine Politik mit Katastrophen-Team fort

Czernohorszky bis zur Klärung der Causa „Muslimbruderschaft-Schule“ untragbar

Wien (OTS) - „Es ist bedauerlich, aber bezeichnend für die SPÖ, dass Bürgermeister Ludwig auch in einer Koalition mit den NEOS seine Politik mit jenen Stadträten fortsetzen möchte, die in den vergangenen fünf Jahren am meisten Schaden angerichtet haben“, so der designierte Klubobmann der Wiener FPÖ, Stadtrat Maximilian Krauss, zur kolportierten Wiederbestellung der Stadträte Jürgen Czernohorszky und Ulli Sima.

Sima habe etwa als Tierschutzstadträtin mit dem Listenhunde-Gesetz den Zorn der Wiener auf ihre Person gezogen, Czernohorszy im Bereich der Brennpunktschulen katastrophal versagt. „Die jetzt bekannt gewordenen Telefonprotokolle, wonach Czernhorszky auf Intervention von SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi die Errichtung einer Schule der Muslimbruderschaft indirekt unterstützt haben soll, bringt das Fass zum überlaufen. Bevor diese Causa nicht lückenlos in einer von der FPÖ verlangten Untersuchungskommission geklärt wird, ist Czernohorszky als Integrationsstadtrat untragbar“, so Krauss. (schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at