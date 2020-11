ASKÖ und ERIMA laden ab sofort zum Ideenwettbewerb

Wie man trotz Corona-Beschränkungen Sport machen kann

Wien (OTS) - Die Corona-Krise zwingt Österreich wieder zu vielen Einschränkungen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Leider auch im Sport. Dabei ist Bewegung für alle gerade jetzt so wichtig, weil Sport gesund und fit hält und das Immunsystem stärkt.

Der Sportdachverband ASKÖ sowie Sportartikelhändler ERIMA rufen Sportlerinnen und Sportler aus ASKÖ-Vereinen jetzt gemeinsam auf, beim ASKÖ ERIMA Ideenwettbewerb mitzumachen.

Zeigt in einem kurzen Videobeitrag, wie ihr euch selbst, in der Gruppe oder auch im Verein in dieser herausfordernden Zeit coronakonform trotzdem weiter in Bewegung haltet.

Zu gewinnen gibt es ERIMA-Sportutensilien im Wert von insgesamt € 600,-.

Sei innovativ und unterstütze damit auch deinen ASKÖ Verein!

Einsendungen sind ab sofort möglich. Jeder Einsender erhält ein ASKÖ-Geschenk.

Näheres unter www.askoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich

Mag. Karin Windisch

01/8693245-10

presse @ askoe.at

www.askoe.at