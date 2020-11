„Heimat Fremde Heimat“: Erhöhung der Volksgruppenförderung und politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten

Außerdem am 15. November um 13.30 Uhr in ORF 2: „Weitblicke“ mit Robert Palfrader

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 15. November 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Erhöhung der Volksgruppenförderung

Die sechs autochthonen Volksgruppen werden durch jährliche Förderungen unterstützt. Damit soll der Erhalt der eigenen Kultur und Muttersprache gewährleistet werden. Anfang Oktober gab die Regierung bekannt, dass die Gelder erstmals nach 25 Jahren erhöht werden. Ab dem Jahr 2021 werden demnach den Volksgruppen rund acht Millionen Euro zur Verfügung stehen. Ajda Sticker hat sich bei den Vertreter/innen der Volksgruppen erkundigt, welche Projekte damit finanziert werden.

Politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten

30 Prozent der Wahlberechtigten mit Zuwanderungsbiografie haben bei der letzten Wiener Gemeinderatswahl ihre Stimme abgegeben. Sie stammen aus rund 200 verschiedenen Ländern. Doch parteipolitisch sind auch nach der Wien-Wahl 2020 Migrantinnen und Migranten unterrepräsentiert. Adriana Jurić hat mit einer Bezirksvorsteherin sowie mit den neu gewählten Wiener Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aus verschiedenen Parteien gesprochen, die selbst eine Zuwanderungsbiografie haben. Trotz parteipolitischer Differenzen haben sie ein gemeinsames Ziel: sichtbarer zu werden.

„Weitblicke“ mit Robert Palfrader

Kabarettist Robert Palfrader kann sich als Liebling der Nation einiges erlauben. Er verpackt unliebsame Wahrheiten über Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hass und Neid so, dass sie sein Publikum mit einem Lachen annehmen kann. In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Kabarettist programmatisch mit seiner Herkunft beschäftigt. In der „Heimat Fremde Heimat“-Reihe „Weitblicke“ erzählt er von seinen südtirolerisch-ladinischen Wurzeln. Generell ist für Palfrader der Erhalt von Minderheitenkulturen und -sprachen von großer Wichtigkeit. Sabina Zwitter hat ihn interviewt.

