Medaillenregen für Edelweiss beim European Beer Star 2020

Vergoldete Kompetenz für alkoholfreies Bier. Insgesamt holte das Weizenbier Edelweiss beim international renommierten Bierwettbewerb „European Beer Star“ drei Medaillen.

Zipf (OTS) - Trotz der Corona-Pandemie konnte der „European Beer Star“, einer der bedeutendsten Bierwettbewerbe weltweit, auch im Jahr 2020 stattfinden, dank einem strengen Präventionskonzept für die Verkostung. 42 Länder haben teilgenommen und 2.036 Biere zur Bewertung eingereicht. Österreich zählt mit 122 Bieren zu den Top 5 der Länder, die am fleißigsten eingereicht haben. Und das war auch von Erfolg gekrönt: Zehn Prozent der österreichischen Biere wurden prämiert, mit insgesamt 13 Medaillen. Die Verleihung der Awards war heuer besonders international, Siegerbiere kamen aus 28 Ländern, und fand wie die gesamte BrauBeviale erstmals digital statt.



Ein ganzes Stockerl für Edelweiss

Die Weizenbiere der Marke Edelweiss, die in der oberösterreichischen Brauerei Zipf gebraut werden, überzeugten in drei Kategorien: Mit Gold wurde das Edelweiss Alkoholfrei in der Kategorie „Non-Alcoholic Hefeweizen“ ausgezeichnet. Silber ging in der Kategorie „South German Style Hefeweizen Hell“ an das Edelweiss Hefetrüb und Bronze erhielt in der Kategorie „South German Style Weizenbock Hell“ der Edelweiss Gamsbock.



„Unsere Leidenschaft, mit der wir brauen, und die Qualität unserer Edelweiss-Biere wurden bestätigt. Besonders freut mich, dass unsere Kompetenz beim alkoholfreien Bier mit Gold anerkannt wurde“, ist Christian Mayer, Braumeister in Zipf, stolz auf die drei Awards.



Steigender Genuss von Weizenbier und Alkoholfrei

Weizenbier erfreut sich in Österreich wachsender Beliebtheit, wie der Trendverlauf im Bierkulturbericht, der jährlich von der Kommunikationsabteilung der Brau Union Österreich herausgegeben wird, zeigt. Mehr als jeder Dritte (37 %) trinkt gerne Weizenbier, unter den regelmäßigen Bierkonsumenten (48 %) und den 18-29-Jährigen (46 %) ist es sogar fast jeder Zweite.



Knapp ein Viertel der Österreicher (24 %) trinkt bereits alkoholfreies Bier, auch hier zeichnet sich seit Jahren ein steigender Konsum ab.



Über Edelweiss

Edelweiss, erhältlich in fünf Sorten, ist mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent das umsatzstärkste Weizenbier Österreichs. Edelweiss wird nach überlieferter alter Weizenbiertradition von 1646 in Zipf/OÖ gebraut. Seit 2011 ist mit Edelweiss Alkoholfrei eine beliebte Sorte ohne Alkohol auf dem Markt, welche Jahr für Jahr an Beliebtheit gewinnt und für alkoholfreien Weizenbiergenuss steht.

