Angriff auf die Sonntagruhe: "Bitte den Politzwerg zurückpfeifen!"

Fritz Pöltl (FCG): "Ich fordere Bürgermeister Michael Ludwig auf, eine rasche Kehrtwendung in dieser heiklen Frage anzutreten!"

Wien (OTS) - Ein Nebensatz aus den Wiener Koalitionsverhandlungen lässt beim Wiener FCG-Vorsitzenden Thomas Rasch und FCG-Landesgeschäftsführer Fritz Pöltl die Alarmsirenen schrillen. Es ist dort nämlich als Teilergebnis der Verhandlungen durchgesickert, dass die derzeitigen Bestimmungen über die Sonntagsruhe "nicht mehr in Stein gemeißelt seien". Fritz Pöltl: „Offenbar macht jetzt die Wiener SPÖ vor dem Mini-Regierungspartner NEOS einen tiefen Kniefall und ignoriert einfach alle Beschlüsse der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer sowie die Bedenken der Betriebsräte und damit auch jene der tausenden Betroffenen im Handel!“

Mehrheit dagegen

In der am vergangenen Mittwoch abgehaltenen AK-Vollversammlung hat eine überwältigende Mehrheit der Kammerräte gegen die Sonntagsöffnung votiert und den arbeitsfreien Sonntag „wieder in Stein gemeißelt“, wie der Wiener FCG GPA-djp-Vorsitzende Peter Gattinger im Interesse der Handelangestellten festhält. „Die Sonntagsarbeit wird auch von den direkt Betroffenen, nämlich den Handelsangestellten und deren Familien, mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. EINE POLITIK GEGEN DIESE MENSCHEN WERDEN WIR NICHT TOLERIEREN, unterstreicht Gattingr.

Polit-Zwerg diktiert

„Dass man nun einer wahltaktisch völlig überzogenen Forderung eines Polit-Zwerges mit 7-Prozent der Wählerstimmen das Schicksal zehntausender Beschäftigter und ihren Familien opfern will, ist an Ignoranz nicht zu überbieten“, meint Pöltl und fordert Bürgermeister Michael Ludwig auf, eine rasche Kehrtwendung in dieser heiklen Frage anzutreten. Nicht zuletzt auch, um seine Arbeitnehmervertreter und „Noch-Mitglieder“ in der 41-Prozent-Partei nicht vor den Kopf zu stoßen! Als besonders widerlich wird in der FCG-Interessensvertretung auch die Tatsache gesehen, dass im zuständigen Koalitions-Ausschuss ausgerechnet der SPÖ-Gewerkschafter Christian Meidlinger sitzt, der offensichtlich die demokratischen Entscheidungen der Arbeiterkammer und der zuständigen Gewerkschaften zu ignorieren im Stande ist.

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion christlicher Gewerkschafter Wien

KR Friedrich Pöltl

FCG-Landesgeschäftsführer

Tel.: 01/5344479481

Johann Böhm Platz 1

1020 Wien