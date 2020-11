AVISO: "EineR von fünf: Opferschutzorientierte Täterarbeit bei Gewalt an Frauen und Kindern"

Online-Auftaktveranstaltung zur Ringvorlesung am 23. November

Wien (OTS) - Im Fokus der diesjährigen Auftaktveranstaltung zur Ringvorlesung „EineR von fünf“ stehen die Täter – Männer, die Gewalt gegen Frauen und Kinder ausüben – und dabei im Besonderen die opferschutzorientierte Täterarbeit. Der Verein AÖF, das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien und die Volksanwaltschaft laden am 23. November 20120 von 18 bis 20 Uhr zur Auftaktveranstaltung, die heuer ausschließlich online stattfinden wird.

Montag, 23. November, 18 bis 20 Uhr

Livestream: https://volksanwaltschaft.gv.at

Programm:

Eröffnung durch Volksanwalt Bernhard Achitz, Grußworte von Frauenministerin Susanne Raab und Generalsekretärin Ines Stilling (Sozialministerium)

Einleitung von Maria Rösslhumer (Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser – AÖF) und Andrea Berzlanovich (Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien)

"Gewalt gegen Frauen – Analyse der Berichterstattung über Gewaltdelikte an Frauen und die Rolle der Medien" – Präsentation durch die Autorin Maria Pernegger (MediaAffairs). Die Studie wurde von den AÖF und der Volksanwaltschaft beauftragt und vom Sozialministerium sowie vom Frauenministerium finanziell unterstützt.

"Toxische Männlichkeit und Ansätze zur gendersensiblen Gewaltprävention" – Festvortrag von Romeo Bissuti (Gesundheitszentrum MEN)

"In den Händen der Männer* – warum wir sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung sind" – Festvortrag von Gerhard Wagner (HeForShe Vienna)

Wir bitten um Ankündigung und Berichterstattung in Ihrem Medium!

Hintergrund: Jede fünfte in Österreich lebende Frau ist körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Um der Tabuisierung und Verharmlosung aktiv entgegenzuwirken, veranstaltet das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien in Zusammenarbeit mit dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) und der Volksanwaltschaft Wien einmal im Jahr die interdisziplinäre Ringvorlesung „Eine von fünf“. Diese findet im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ im November und Dezember statt. Mehr Informationen: https://www.aoef.at/index.php/aktuelle/ringvorlesung-eine-von-fuenf

EineR von fünf: Opferschutzorientierte Täterarbeit bei Gewalt an Frauen und Kindern

Im Fokus der diesjährigen Auftaktveranstaltung zur Ringvorlesung „EineR von fünf“ stehen die Täter – Männer, die Gewalt gegen Frauen und Kinder ausüben – und dabei im Besonderen die opferschutzorientierte Täterarbeit. Der Verein AÖF, das Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien und die Volksanwaltschaft laden zur Auftaktveranstaltung, die heuer ausschließlich online stattfinden wird.



Livestream: volksanwaltschaft.gv.at



• Eröffnung durch Volksanwalt Bernhard Achitz, Grußworte von Frauenministerin Susanne Raab und Generalsekretärin Ines Stilling (Sozialministerium)

• Einleitung von Maria Rösslhumer (Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser – AÖF) und Andrea Berzlanovich (Zentrum für Gerichtsmedizin der MedUni Wien)

• "Gewalt gegen Frauen – Analyse der Berichterstattung über Gewaltdelikte an Frauen und die Rolle der Medien" – Präsentation durch die Autorin Maria Pernegger (MediaAffairs). Die Studie wurde von den AÖF und der Volksanwaltschaft beauftragt und vom Sozialministerium sowie vom Frauenministerium finanziell unterstützt.

• "Toxische Männlichkeit und Ansätze zur gendersensiblen Gewaltprävention" – Festvortrag von Romeo Bissuti (Gesundheitszentrum MEN)

• "In den Händen der Männer* – warum wir sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung sind" – Festvortrag von Gerhard Wagner (HeForShe Vienna)



Datum: 23.11.2020, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Livestream

Online, Österreich

Url: https://volksanwaltschaft.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Florian Kräftner

Mediensprecher im Büro von Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz

+43 664 301 60 96

florian.kraeftner @ volksanwaltschaft.gv.at