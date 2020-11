Vana zu InvestEU: "Hohe Umweltstandards statt Greenwashing!"

Flaggschiffprogramm des Grünen Deals droht weit hinter moderne Umweltstandards zurückzufallen

Wien/Brüssel (OTS) - Mit dem Europäischen Grünen Deal hat sich die EU Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und Digitalisierung zur Hauptaufgabe gemacht. Das Progamm InvestEU soll Investitionen in der Höhe von 650 Milliarden Euro in Forschung, nachhaltige Infrastruktur, Soziales und klein- und mittelständische Unternehmen auslösen. Zwischen 2021 und 2027 wird InvestEU über EU-Haushaltsgarantien Investitionen finanzieren und Zugang zu EU-Finanzmitteln ermöglichen.

Monika Vana, Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament und Schattenberichterstatterin der Grünen/EFA zu InvestEU, erklärt: “Das Europaparlament wird heute voraussichtlich mit der Mehrheit von Volksparteien, SozialdemokratInnen und Liberalen einen Bericht zu InvestEU verabschieden, der modernen Umweltstandards in InvestEU eine Absage erteilt und Greenwashing die Türen öffnet.”

Anders als bei der RFF (Recovery and Resilience Facility), dem Kernstück von Next Generation EU, soll das europäische Standardinstrument zur Förderung nachhaltiger Investitionen, die sogenannte Taxonomie, nicht bei InvestEU angewendet werden. Das endgültige Abstimmungsergebnis zu InvestEU wird heute um 17:30 Uhr verkündet.

“Ambitionierte Klimaziele auszurufen ist das eine, nun müssen wir sicherstellen, dass die Förderkriterien in den europäischen Investitionsprogrammen im Detail auf die Pariser Klimaziele abgestimmt sind. InvestEU wäre mit den richtigen Förderkriterien ein Motor für den europäischen Klimaschutz, aber so wie es scheint, vergibt das Europaparlament heute eine Chance für den Klimaschutz. Die verantwortlichen Ko-Rapporteure von EVP und S&D haben präzise Umweltstandards für InvestEU verhindert”, so Vana abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Lena Kaiser



lena.kaiser @ europarl.europa.eu

Büro Dr.in Monika Vana, MEP

Abgeordnete zum Europäischen Parlament

Delegationsleiterin der österreichischen Grünen

The Greens/EFA, European Parliament

Rue Wiertz 60,

ASP 08 H 147,

1047 Brüssel