Coronavirus – Deutsch: „Bevölkerung kann sich bei Kurz bedanken, wenn wieder völlig zugesperrt werden muss“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer kritisiert Regierungsversagen: „Kurz & Co irrlichtern ohne Plan und ohne Strategie durch die Krise“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Freitag, scharfe Kritik am Versagen der türkis-grünen Regierung beim Corona-Management geübt. „Dass wir jetzt vor einem möglichen zweiten Voll-Lockdown stehen und über zusätzliche Verschärfungen, Schulschließungen und womöglich über ein komplettes Zudrehen reden müssen, zeigt die Ohnmacht der Bundesregierung, deren Krisenmanagement vor dem Totalversagen steht. Die Regierung Kurz hat weder aus der ersten Welle noch aus ihren zahlreichen Fehlern gelernt. Im Gegenteil: Das Verschlafen des Sommers, die nicht gemachten Hausaufgaben und fehlenden Vorbereitungen, die internen Streitigkeiten, rechtsbrechende Chaos-Verordnungen, das Krisenmanagement by Chaos, die fehlende Klarheit für Schulen und die fehlende Teststrategie rächen sich jetzt bitter. Die Bevölkerung kann sich bei Kurz und seiner Regierung ‚bedanken‘, wenn es aufgrund des Regierungsversagens notwendig ist, Österreich wieder völlig zuzusperren“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ hat die Regierung von Anfang an davor gewarnt, unvorbereitet in den Herbst und Winter zu gehen. Doch die Regierung hat diese Warnungen offensichtlich nicht ernstgenommen. Denn das, was die Regierung jetzt tut, hat mit umsichtigem Fahren auf Sicht gar nichts zu tun. Die türkis-grüne Regierung irrlichtert ohne Plan und ohne Strategie durch die Krise. Ausbaden muss das die Bevölkerung – die vielen ArbeitnehmerInnen, Familien, Frauen und Kinder genauso wie die arbeitslosen Menschen, die ohne Job und Perspektive auf der Straße stehen“, sagte Deutsch. (Schluss) mb/bj



