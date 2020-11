Start für neuen Bundesheer-Podcast „SportRapport“

Heeressportler Andreas Onea übernimmt Moderation

Wien (OTS) - Heute, 13. November, startet offiziell der neue Podcast „SportRapport“ des Österreichischen Bundesheeres. Andreas Onea, Paralympic-Schwimmer und Heeressportler, führt als Moderator durch die Gespräche mit den Spitzensportlern des Österreichischen Bundesheeres. Mit diesem neuen Talk-Format präsentiert das Heeressportzentrum seine Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. „SportRapport“ bietet dem österreichischen Heeressport dazu die Plattform. Die neue Podcast-Reihe lässt den Zuhörer und die Zuhörerin tief in die Welt der Sportarten und Sportler eintauchen. Alle 14 Tage wird es neue Folgen geben; „SportRapport“ ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden.

Zum Start des neuen Bundesheer-Formates besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit der frischgebackenen „Sportlerin des Jahres 2020“, Korporal Ivona Dadic, das Aufnahmestudio. Dabei konnten sie einen Einblick in die Produktion des Podcast „SportRapport“ gewinnen. Ministerin Tanner zeigt sich erfreut über das neue Projekt: „Mit der Serie ‚SportRapport‘ des Heeressportzentrums geben wir all diesen tollen Menschen und Sportlern eine Plattform und holen sie vor den Vorhang. Unser Podcast bildet die ganze Bandbreite und Leistungsfähigkeit des österreichischen Heeressports ab und ermöglicht damit den Zuhörern und Zuhörerinnen einen tieferen Einblick in das Leben eines Sportlers. Gerade in Zeiten von Corona, während so viele von uns zu Hause sein müssen, kann man das neue Angebot im Sport nutzen. Glauben Sie mir, es wird sehr interessant, manchmal spannend und oft auch humorvoll!“



Heeressportlerin Ivona Dadic, die am Dienstag zur Sportlerin des Jahres gekürt wurde, war bereits am nächsten Tag für Aufnahmen im Studio. Für die aktuelle Folge von „SportRapport“ stand die Sportlerin dem Moderator Rede und Antwort und gewährte tiefe Einblicke in die Welt der Leichtathletik: „Ich freue mich sehr über die Wahl zur Sportlerin des Jahres angesichts der großen Anzahl und Leistungen der anderen Qualifizierten. Das zeigt auch, wie vielfältig der österreichische Leistungssport ist. Genau deshalb ist auch dieser Podcast so wichtig, weil er diese Vielfalt veranschaulichen kann“, freut sich Dadic.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen zehn Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Derzeit sind über 450 Personen Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften; diese konnten zahlreiche Erfolge und Medaillen für Österreich erringen. Seit 2016 werden auch Sportler mit besonderen Bedürfnissen gefördert.

Die ersten Folgen können Sie auf unserem Podcast „SportRapport“ auf folgenden Plattformen anhören:

Dem Podcast zum Nachhören gibt es auch auf unserer Website oder dem Bundesheer-Youtube-Kanal:

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer