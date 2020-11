Confiserie Heindl: 1 Palette Süßwaren für die Wiener Tafel

Wien (OTS) - Die Geschäftsführer der Confiserie Heindl, Wien, KR Andreas Heindl und KR Walter Heindl, freuen sich, ein umfangreiches Warenkontingent an Vertreter der Wiener Tafel übergeben zu können (v.l.n.r.).

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und auch an all jene zu denken, die das Leben vor ganz besondere Herausforderungen gestellt hat und wir hoffen, mit unserem Beispiel auch andere dazu zu ermutigen“, so KR Andreas Heindl und KR Walter Heindl, GF Confiserie Heindl, Wien.

