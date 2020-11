"Mutter denunzierte am 13. September 2018 den Wiener Attentäter"

Wien (OTS) - Laut türkischer Gerichts- und Polizeiakten hat die Mutter des IS-Terroristen, der den Wiener Terrorangriff am 2. November 2020 durchgeführt hatte, am 13. September 2018 eine E-Mail an die türkische Botschaft geschickt und infolgedessen erwischten die türkischen Polizeibehörden ihren Sohn beim Überqueren der Syriengrenze.



Die Neue Heimat Zeitung berichtet über einen Artikel, bei dem ein türkischer Journalist die türkischen Gerichts- und Polizeiunterlagen angeschaut und als einziger darüber berichtet hat. In diesem Artikel sieht man, dass die Mutter des Terroristen, aufgrund ihres Mutterinstinktes und zum Schutz der Bevölkerung, ihren Sohn an die türkische Botschaft als Gefahr denunziert hat, damit er niemandem schaden kann. In diesen Gerichtsakten und dem Bericht sind auch Aussagen des Wiener Attentäters in der Türkei enthalten die in der Zeitung Neue Heimat (Yeni Vatan) lesbar sind.



