„Vera“ am 13. November in ORF 2

Mit Wolfgang und Marlies Sobotka und Maleen Fischer

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Vera“ spricht Vera Russwurm am Freitag, dem 13. November 2020, um 21.20 Uhr in ORF 2 mit Wolfgang und Marlies Sobotka unter anderem über die Herausforderungen einer Patchworkfamilie und mit Maleen Fischer über deren Leben mit Lungenhochdruck .

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka spricht erstmals im Fernsehen bei Vera Russwurm gemeinsam mit seiner Frau Marlies über ihre gelungene Patchwork-Familie mit insgesamt acht Kindern. Die beiden verbindet auch die Musik, haben doch beide ein abgeschlossenes Violoncello-Studium. Erstmals werden sie gemeinsam bei „Vera“ ein Musikstück von Frank Bridge präsentieren: Wolfgang Sobotka am Cello, Marlies Sobotka am Klavier. Wolfgang Sobotka, der auch ein abgeschlossenes Geschichte-Studium und ein Diplom als Dirigent hat, spricht außerdem sehr offen über politische Diskussionen in der eigenen Großfamilie, sein Zeitmanagement für acht Kinder und sechs Enkel – und warum gerade Campen für das Gelingen einer Patchwork-Familie ideal ist.

Außerdem: Die 25-jährige Maleen Fischer, die seit Kleinkindesalter das erlebt, was wir alle jetzt erleben: Social Distancing, keine Massenveranstaltungen, keinen Körperkontakt mit anderen. Sie leidet unter Lungenhochdruck, einer seltenen, lebensgefährlichen Erkrankung, bei der sie alle 40 Sekunden Medikamente über eine äußere Pumpe, die sie immer bei sich trägt, zugeführt bekommt. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr durfte sie weder mit anderen Kindern herumtollen noch eine Schule besuchen. Ihre Lebenserwartung wurde als äußerst gering eingestuft. Trotz permanenter Schmerzen managt die junge Frau souverän ihr Leben: Mit Hilfe ihrer engagierten Eltern, ihres Freundes und einer großen Portion Humor.

