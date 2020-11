LAVAZZA-KALENDER 2021: „The New Humanity”

Ein Kunstprojekt über die Wiederentdeckung der Menschlichkeit in Zeiten der Krise

Wien (OTS) - Die Wiederentdeckung der Menschlichkeit als Lavazza-Kunstprojekt: Unter dem Titel „The New Humanity 2021“ verkörpern 13 Fotokünstler und sechs namhafte Kulturbotschafter eine neue Vision der Menschlichkeit – die 29. Ausgabe des Lavazza- Kalenders sowie erstmalig ein Magazin sorgen für eine künstlerische Neuausrichtung.

Mit dem Lavazza-Kalender 2021 unter dem Titel „The New Humanity“ feiert das Kaffeeunternehmen die Wiederentdeckung der Menschlichkeit, die uns in besonderer Weise an unsere außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Kraft in Krisenzeiten erinnern soll. Dieses Konzept einer neuen Menschlichkeit inspirierte 13 weltbekannte Fotografen (u.a. David LaChapelle, Martin Schoeller, Ami Vitale oder Christy Lee Rogers) und sechs namhafte Kulturbotschafter (u.a. Kiera Chaplin, Patti Smith oder Stella Jean), die sich gemeinsam mit Lavazza zu einer wegbereitenden kulturellen Bewegung zusammengefunden haben.

Künstlerische Offenbarung einer neuen Menschlichkeit

Das daraus entstandene Kunstprojekt „The New Humanity 2021“ umfasst einen Kalender und ein Magazin in limitierter Auflage, welche erstmals einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht werden. Dies geschieht im Rahmen eines Fundraising-Projekts zugunsten von Save the Children: Auf auction.lavazza.com in Zusammenarbeit mit der Plattform CharityStars werden vom 12. bis 26. November 2020 eintausend Lavazza-Kalender 2021 sowie zwölf Originalfotos und ein besonderes Objekt versteigert. Die Erlöse gehen an New Horizons, ein Hilfsprojekt von Save the Children für die am meisten gefährdeten jungen Menschen im Raum Kalkutta in Indien.

„The New Humanity 2021 stellt für Lavazza eine künstlerische Neuausrichtung dar. Dafür haben wir nach Botschaftern auch außerhalb des Lavazza-Umfelds gesucht“, so Francesca Lavazza, Mitglied des Vorstands der Lavazza Group, zum Projekt. „Tatsächlich haben wir so eine eindrucksvolle Kollektion von Bildern und Gedanken zusammengestellt, geschaffen von unterschiedlichsten Botschaftern – denen jedoch gemeinsam ist, dass sie uns durch ihr Empfinden und ihre Fertigkeiten dazu bewegen können, über jene universellen Werte nachzudenken, die die wahre Essenz menschlichen Seins sind.“

Das Kunstprojekt „The New Humanity 2021“ ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Lavazza-Kalenders, der seit 1993 die Identität des Unternehmens widerspiegelt und auch zukünftig durch die universelle Sprache der Kunst Menschen inspiriert und bewegt. Er gibt einen Anstoß, nachzudenken und sich kritisch mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. „Wer unseren Lavazza-Kalender durchblättert, FÜHLT in jedem einzelnen Motiv, was ,New Humanity‘ bedeuten und bewirken kann“, so Susanne Wege, Geschäftsführerin von Lavazza Deutschland und Österreich. „Um es abschließend nochmals mit Charlie Chaplins Worten zu sagen: „Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt.“

Tiefere visuelle Eindrücke in das Kunstprojekt und die neue Haltung von Lavazza gibt es auf calendar.lavazza.com sowie auf lavazza-live.de



Hier stehen Ihnen alle Kalendersujets, weitere Pressebilder in Druckqualität sowie detailliertere Informationen zum Download zur Verfügung.

Über die Lavazza Gruppe

Das im Jahre 1895 in Turin gegründete Unternehmen Lavazza befindet sich seit vier Generationen im Besitz der gleichnamigen Familie. Als eine der wichtigsten Kaffeeröstereien der Welt ist der Konzern heute über Beteiligungsunternehmen und Vertriebsgesellschaften in mehr als 140 Ländern aktiv, 64 Prozent der Erlöse werden in den Märkten außerhalb Italiens erzielt. Lavazza beschäftigt insgesamt über 4000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 1,87 Milliarden Euro. [Der Unternehmens- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 wurde erstmals gemäß den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erstellt.]

Lavazza erfand schon in seinen frühen Jahren das Prinzip des Blendings, also des Mischens von Kaffeesorten unterschiedlicher geografischer Herkunft, das bis heute ein entscheidendes Merkmal seiner meisten Produkte ist. Lavazza produziert und vermarktet seit 30 Jahren portionierte Kaffeesysteme und -produkte und war der erste italienische Anbieter von Espresso-Kapselsystemen. Die Aktivitäten von Lavazza erstrecken sich auf alle Geschäftsbereiche wie At-home, Away-From-Home und Office-Coffee-Service, stets mit besonderem Augenmerk auf innovative Technologien und Systeme.

Durch bedeutende Partnerschaften, die exakt der Internationalisierungsstrategie entsprechen, konnte Lavazza die Bekanntheit seiner Marke steigern. Dies betrifft die Bereiche Sport mit der Unterstützung der Grand Slam Tennisturniere und Kunst durch Kooperationen mit namhaften Museen, darunter das Guggenheim Museum in New York, die Staatliche Eremitage in St. Petersburg und die National Gallery of Victoria in Melbourne.

Zur Lavazza Gruppe gehören Carte Noire und ESP aus Frankreich (erworben 2016 bzw. 2017), Merrild aus Dänemark (2015), Kicking Horse Coffee aus Nordamerika (2017), Nims aus Italien (2017) und das Unternehmen Blue Pod Coffee Co. aus Australien (2018). In Folge einer Übernahme wurde Ende 2018 der Geschäftsbereich Lavazza Professional gegründet, der mit Flavia und Klix zwei führende Marken in den Segmenten Office Coffee Service (OCS) und Vending umfasst. Mehr unter www.lavazza.at.





Rückfragen & Kontakt:

Pressebetreuung Lavazza Österreich

currycom communications GmbH

Klaus J. Wegenstein und Stefanie Murauer

E-Mail: kjw @ currycom.com | stefanie.murauer @ currycom.com

Tel.: 01 599 50 | Fax: 01 599 50 509

Mariahilfer Straße 99 | 1060 Wien | www.currycom.com