FPÖ – Kickl: Dank und Entschuldigung Nehammers an slowakische Behörden überfällig

Experten aus unserem Nachbarland sollen sich an Aufklärung des Versagens im Innenministerium beteiligen

Wien (OTS) - „Die slowakischen Polizeibehörden haben Österreich alle Informationen geliefert, die nötig waren, um den Terroranschlag in Wien zu verhindern. Während die Slowakei schnell und in jeder Weise vorbildlich auf den versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters reagiert hat, wurden im österreichischen Innenministerium fatale Fehler begangen, welche den Tod von vier Menschen zur Folge hatten“, sagte heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Anstatt sich bei der Slowakei zu bedanken und sich dafür zu entschuldigen, dem Hinweis nicht in der gebotenen Weise nachgegangen zu sein, hatte ÖVP-Innenminister Nehammer nichts Besseres zu tun, als auch in Richtung unseres Nachbarlandes Schuldzuweisungen auszusprechen. Das ist beschämend und erfordert daher bereits eine doppelte Entschuldigung. Nachdem Nehammer dazu nicht willens und in der Lage scheint, möchte ich den slowakischen Behörden ausdrücklich danken und damit mein Bedauern über die völlig unangemessene und unprofessionelle Reaktion des amtierenden Innenministers verbinden“, so Kickl.

„Da in der Slowakei die Sensibilität für terroristische Gefahren anscheinend weitaus ausgeprägter sein dürfte als in Österreich, empfehle ich auch, Experten aus unserem östlichen Nachbarland für die Untersuchungskommission zu Rate zu ziehen, welche die Hintergründe des Totalversagens im Innenministerium in Zusammenhang mit dem Terroranschlag aufklären soll“, so der freiheitliche Klubobmann, der in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einem Rücktritt Nehammers und einem unabhängigen Innenminister erneuerte.

