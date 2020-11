ORF III am Freitag: „So ein Theater“-Doppel mit u. a. Böhm, Wengraf und Ott in „Der Mustergatte“

Außerdem: Drei Folgen „Aufg’spielt wird ...“ zum 90. Geburtstag von Karl Merkatz

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information liefert am Freitag, dem 13. November 2020, ab 9.30 Uhr in „ORF III AKTUELL“ einen Überblick über das tagespolitische Geschehen. Im Vorabend thematisiert eine neue Ausgabe „Miteinander – Füreinander“ (19.30 Uhr), wie es gelingt, in herausfordernden Zeiten Kraft zu schöpfen.

Im Hauptabend heißt es wieder „So ein Theater“, wenn ORF III zwei Aufführungen aus den Wiener Kammerspielen präsentiert. Die 1980 aufgezeichnete Inszenierung „Der Mustergatte“ (20.15 Uhr) glänzt mit den Schauspielgrößen Alfred Böhm, Senta Wengraf und Elfriede Ott. In der Ehe Winkler hängt der Haussegen schief, so möchte sich Elisabeth (Wengraf) von ihrem Friedrich (Böhm) scheiden lassen. Kreuzbrav, lasterlos und immer noch schwer in sie verliebt langweilt er Elisabeth unendlich. Um ihren Friedrich aus der Reserve zu locken, verabredet sie sich mit einem Verflossenen. Doch als sie zu später Stunde und in bester Laune nach Hause kommt, findet sie ihren Mann unerwartet selbst in weiblicher Gesellschaft.

In „Treppauf Treppab“ (22.05 Uhr) treffen in Heinz Mareceks Inszenierung der britischen Komödie von 1984 anschließend sechs Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einer heruntergekommenen Villa aufeinander. So teilen u. a. Kurt Sobotka, Peter Fröhlich und Nicole Kunz Pyjamas, vertauschen Briefe und veranstalten bei der Wahl des Schlafplatzes ein ordentliches Durcheinander.

Elfriede Ott ist auch im anschließenden „Aufg’spielt wird … in Joschis Beisl“ (ab 0.00 Uhr) zu sehen, das ORF III anlässlich Karl Merkatz’ 90. Geburtstag am 17. November zeigt. In diesen ersten drei Folgen der 1992/1993 entstandenen zehnteiligen ORF-Reihe begrüßt der Publikumsliebling als Wirt und Gastgeber neben Ott auch andere prominente Gäste wie Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Marianne Mendt, Adi Hirschal, Erwin Steinhauer oder Ulrike Beimpold zum musikalischen Stelldichein.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at