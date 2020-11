Süß und fruchtig – auf den Spuren der Süßweine im Burgenland

St. Pölten (OTS) - In Rust am Neusiedlersee im Burgenland entstehen durch das Zusammenspiel von Region, See, Klima und Erfahrung der Winzer besondere Süßweine. Der Ruster Ausbruch ist das Aushängeschild der Freistadt Rust und ein Wein mit Tradition und Geschichte, wie es zwei Winzer in Rust anschaulich machen: In den Weingärten zeigt Günter Triebaumer die Entwicklung der Trauben mit der besonderen Botrytis, der natürlichen Edelfäule, die für den Wein wesentlich ist. Dass Süßwein nicht nur klassisch zum Dessert passt, erklärt Heidi Schröck, denn die süße des Weins kann mit vielen Geschmacksnuancen kombiniert werden, von bitter bis salzig. Der gebietstypische Wein wird nun auch mit der Herkunftsbezeichnung „Ruster Ausbruch DAC“ geschützt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 21. November:

*Kostbarer Safran.

Im weststeirischen Wettmannstätten widmet sich Peter Siegfried Schöggl seit vielen Jahren der Safranproduktion. Bei der Ernte jetzt im Herbst braucht man viel Geduld – im Morgengrauen wird Faden für Faden in Handarbeit geerntet.

*Fit am Hof.

Mit dem Projekt „Gesundheitskompetenzring“ machen die SVS und der Maschinenring auf eine gesunde Lebensweise aufmerksam. Für die Serie „Fit am Hof“ werden kurze Videos mit Gesundheitstipps für den Arbeitsalltag gedreht – eine Reportage aus der Steiermark.

*Kraft der Flechten.

In Kärnten gibt eine Biologin spannende Einblicke in das uralte Wissen über Flechten. Es gibt unterschiedliche Arten und sie können etwa als Tee die Immunkräfte stärken und zeigen als Bioindikatoren rasch Umweltbelastungen auf.

