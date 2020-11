„Vienna Blood“-Event mit 2,8 Millionen Zuseherinnen und Zusehern

Internationale ORF-Erfolgsproduktion mit zwei neuen Filmen und bis zu 945.000 Zuschauerinnen und Zuschauern

Wien (OTS) - Insgesamt 2,8 Millionen bzw. 37 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis, d. h. mindestens eine Minute konsekutiv genutzt) ließen sich die ORF-Eventprogrammierung von „Vienna Blood“ (inklusive Dacapo / Teil eins, aufgrund der aktuellen Berichterstattung abgebrochenem Teil drei und Nacht-Wiederholungen) nicht entgehen. Bis zu 945.000 und durchschnittlich 799.000 Zuseherinnen und Zuseher begleiteten Matthew Beard und Juergen Maurer durch die beiden neuen Filme der historischen Krimireihe. Der Marktanteil liegt bei diesen beiden von Umut Dağ inszenierten Episoden bei 22 Prozent. „Königin der Nacht“ (Teil 2, 1. November, 20.15 Uhr, ORF 2) erreichte durchschnittlich 899.000 und einen Marktanteil von 24 Prozent. „Der verlorene Sohn“ (Teil 3, 11. November, 20.15 Uhr, ORF 2) lockte durchschnittlich 700.000 Zuseher/innen vor die Bildschirme, der Marktanteil beträgt 19 Prozent. Mit im Schnitt 723.000 Zuschauer/innen und einem Marktanteil von 22 Prozent war auch der Auftakt mit dem Dacapo des ersten Teils „Die letzte Séance“ (Regie: Robert Dornhelm) beliebt. Fortsetzung folgt: Die zweite Staffel der preisgekrönten, internationalen und international erfolgreichen ORF-Eventproduktion mit drei neuen Filmen entsteht derzeit und geht voraussichtlich 2021 on air.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „,Vienna Blood‘ feiert zurecht einen großen Erfolg! Unser Publikum hat mit großem Interesse hinter die schillernde Fassade des Wiens der Jahrhundertwende geblickt. Es freut mich daher ganz besonders, dass die spannenden Kriminalfälle des jungen Psychiaters Max Liebermann gemeinsam mit Inspektor Oskar Rheinhardt so viele in den Bann gezogen haben. Kreativität, künstlerisches Topniveau vor und hinter der Kamera, umwerfender production value aus Österreich hinaus in die internationale Welt des Films. Ich bin stolz, dass wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Österreich, Deutschland und England dem österreichischen Publikum einmal mehr ,Gesicht und Stimme Österreichs‘ der Spitzenklasse präsentieren konnten. Freuen wir uns gemeinsam auf die neuen Fälle.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Wir sind stolz auf die Top-Performance unserer Event-Programmierung von ,Vienna Blood‘ und freuen uns, dass das Publikum auch die Wiederholung des aus aktuellen Gründen abgebrochenen dritten Teils noch einmal so gut genutzt hat. Mit neuen Filmen ist spannende Fernsehunterhaltung auch im nächsten Jahr garantiert.“

„Vienna Blood“ wird auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 bis 6.00 Uhr) bereitgestellt.

„Vienna Blood“ ist eine Produktion von MR Film und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF und Red Arrow Studios sowie in Zusammenarbeit mit Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Niederösterreich Kultur.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at