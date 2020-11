Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 13.11.: „Was macht Unternehmen außergewöhnlich?“

Wien (OTS) - Der Frage „Was macht Unternehmen außergewöhnlich?“ geht Manuel Marold in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 13. November um 9.42 Uhr in Ö1 nach.

In der Wirtschaft bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen, Branchen verändern sich massiv und kämpfen ums Überleben. Was brauchen Unternehmen, um gut durch diese Zeit zu kommen, um nach der Krise wieder durchstarten zu können? Der Unternehmer, Coach und Berater Gernot Dolezal hat, schon lange vor Corona, Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs formuliert: Ein klares Unternehmensprofil mit Alleinstellungsmerkmal, die Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren und ins Boot zu holen, konstruktiv mit Fehlern umgehen und daraus zu lernen - diese Maßnahmen klingen simpel, werden aber in vielen Unternehmen außer Acht gelassen. Dolezal ist Mitbegründer einer Vereinigung namens „Liga der außergewöhnlichen Unternehmen“: Ihr kann man nicht beitreten, sondern eine Jury wählt Firmen aus, die durch außergewöhnliche Prozesse auffallen, neue Wege beschreiten und dadurch - gerade in Krisenzeiten - anderen Unternehmen als Inspiration und Vorbild dienen. „Saldo“ berichtet über diese Liga und über jenes gewisse Etwas, das man als Unternehmen offenbar braucht, um nachhaltig erfolgreich zu sein.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at