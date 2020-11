Herr: „Noch viel zu tun beim Klimaschutz in den Ministerien“

Anfrage zeigt fehlenden Plan zur Klimaneutralität und fehlende Erhebung des CO2-Ausstoßes auf

Wien (OTS/SK) - „Im Regierungsprogramm verkünden ÖVP und Grüne, dass die öffentliche Hand beim Klimaschutz eine Vorzeigefunktion erfüllen soll. Ein genauerer Blick zeigt, dass sich in einigen Bereichen was tut, aber noch viel Luft nach oben ist“, so Julia Herr, Umweltsprecherin der SPÖ. Sie hat bei den Ministerinnen und Ministern nachgefragt, was hinsichtlich Klimaschutz in den jeweiligen Ministerien gerade passiert. ****

„Zwar wird auf den Umstieg zu LED und ein möglichst papierarmes Büro überall Wert gelegt, doch es gibt auch große Unterschiede“, so Herr. Dazu zählen beispielsweise Green Meetings und Green Events, also das klima- und umweltverträgliche Abhalten von Veranstaltungen. „Die MinisterInnen Zadic, Schallenberg und Köstinger halten die Mindestanforderungen bei ihren Veranstaltungen bereits ein, während dies bei Kanzler Kurz und vielen anderen MinisterInnen nicht immer der Fall ist“, erklärt die SPÖ-Umweltsprecherin. Um Maßnahmen zur Klimaneutralität setzen zu können, wären darüber hinaus Erhebungen zum aktuellen CO2-Ausstoß in den Ministerien notwendig. Während viele Ministerien hier überhaupt keine Angaben machen und dies auch nicht planen, hebt Herr die Ministerinnen Köstinger und Schramböck positiv hervor: „Das Wirtschaftsministerium führt immerhin bei Sanierungsprojekten die erreichte CO2-Reduktion an. Ministerin Köstinger listet den CO2-Ausstoß ihrer Dienstreisen auf. Ich frage mich, warum das bei vielen anderen MinisterInnen nicht möglich ist.“

Eine umfassende Erhebung des CO2-Ausstoßes oder gar einen konkreten Plan zur Klimaneutralität bis 2040, wie für ganz Österreich das Ziel, kann aber keine Ministerin und kein Minister für den eigenen Zuständigkeitsbereich nennen. „Wenn wir bis 2040 klimaneutral werden wollen, braucht es klare Ziele und Pfade für ganz Österreich in Form eines neuen Klimaschutzgesetzes, aber auch konkrete Pläne für die öffentliche Hand. Da ist noch viel zu tun“, so Herr abschließend. (Schluss) up/mp/PP

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at