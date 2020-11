Drücken statt wischen – Die Taste hat nicht ausgedient

Von wegen das Tastenhandy ist passé. Der Linzer Hersteller emporia Telecom bringt ein Telefon auf den Markt, das vor allem einem Zweck dient: Dem Telefonieren.

Es gibt den Trend zum günstigen Zweithandy mit Tasten. emporia-Chefin Eveline Pupeter

Linz (OTS) - Der Name ist Programm. Dieses Tastenhandy in schickem Design und in hochwertiger Ausführung trägt den klingenden Namen Simplicity (=Einfachheit). Es ist ideal für all jene, die einfach sicher telefonieren und immer gut erreichbar sein wollen. Dank patentierter emporia Notruftaste ist es auch ein idealer Begleiter durch den Alltag, der Sicherheit gibt.

Das emporiaSIMPLICITY verzichtet auf jeglichen Schnickschnack. Im Fokus steht das, wofür Telefone ursprünglich erfunden wurden: Das Telefonieren. Das funktioniert aller bestens dank drei Schnellwahltasten, einfacher Bedienung, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt) und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift.

Das Telefon ist dank Nano-Coating IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für Träger eines Hörgerätes geeignet (M4/T4). Auf der Rückseite ist das Telefon mit der bewährten, patentierten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der rasch Hilfe verständigt werden kann. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert.

Weitere Funktion sind LED-Taschenlampe, Kalender mit Erinnerungsfunktion, Taschenrechner, Wecker, Vibrationsalarm und Radio. Im Lieferumfang enthalten sind u.a. Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein austauschbarer Li-Ion-Akku.

Das emporiaSIMPLICITY ist ab sofort im Handel für 69,99 Euro (UVP) erhältlich.

Der Trend zum günstigen Zweithandy mit Taste

Während andere Hersteller teils dramatische Absatzrückgänge im Bereich Tastenhandys verzeichnen, kann emporia Telecom – bei gleichzeitig stark steigender Nachfrage bei den Smartphones – auch in diesem Segment auf eine stabile Entwicklung verweisen. „Wir haben im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Tastenhandys verkauft, das ist sogar ein leichtes Plus zum Jahr davor“, sagt emporia-Eigentümerin und Geschäftsführerin Eveline Pupeter.

Den Grund für die anhaltende Beliebtheit der Tastenhandys ortet Pupeter einerseits darin, dass die Menschen immer älter werden „und die meisten im Alter über 80 die Tasten so gewohnt sind, dass sie nicht mehr auf ein Wisch-Handy umsteigen wollen.“ Dazu gibt es eine wachsende Zahl an Nutzern, die in der Freizeit – etwa beim Mountainbiken – oder bei der Arbeit im Garten das teure Smartphone lieber im Haus lassen und stattdessen das günstige Tastenhandy einstecken. Eveline Pupeter: "Es gibt den Trend zum günstigen Zweithandy mit Tasten."

