Pressekonferenz mit Erzbischof Lackner über die Bischofskonferenz

Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz präsentiert am Freitag um 10 Uhr in Wien Ergebnisse der Video-Herbstvollversammlung des Episkopats

Wien (KAP) - Von Montag bis Donnerstag hat die Herbst-Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz stattgefunden, die aufgrund der Corona-Lage erstmals in Form einer Videokonferenz durchgeführt wurde. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, wird am Freitag, 13. November, um 10 Uhr, in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen der Bischöfe informieren.

Anders als sonst üblich wird die Pressekonferenz im Stephanisaal des Curhauses auf Stephansplatz 3 stattfinden, der aufgrund seiner Größe genug Platz für die nötigen Abstände bietet. Teilnehmende Journalistinnen und Journalisten werden ersucht, sich vorab unter buero @ kathpress.at anzumelden und einen Presseausweis oder ein Akkreditiv der Redaktion mitzuführen. Vor Ort ist ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen unbedingt einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

