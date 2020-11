10 Jahre „Bewusst gesund – Das Magazin“: Langjährige Sendungsverantwortliche Dr. Ricarda Reinisch zu Gast im Studio

Außerdem am 14. November um 17.30 Uhr in ORF 2: Pflegeschwerpunkt – Wenn Kinder ihre Eltern pflegen

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 14. November 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Pflegeschwerpunkt: Wenn Kinder ihre Eltern pflegen

Pflegende Angehörige, also Familienmitglieder, die ihre Liebsten betreuen und umsorgen, sind keineswegs immer Erwachsene. Auch Kinder und Jugendliche befinden sich oft in der Situation, einen Elternteil oder Geschwister zu pflegen, und viele sind sich ihrer Situation gar nicht bewusst. In Österreich sollen es rund 42.000 Kinder und Jugendliche sein, dabei schätzen Fachleute die Dunkelziffer noch viel höher. Um die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, bieten zahlreiche Organisationen wie das Rote Kreuz eigene Pflegefit-Kurse an. So kann man die wichtigsten Handgriffe lernen, um sowohl Pflegende als auch Gepflegte vor Unfällen zu schützen. Außerdem werden Informationen und Anlaufstellen geboten, wo und wie man sich in so einer Situation Unterstützung und Hilfe holen kann. Gestaltung:

Larissa Putz.

Wichtige Signale – Diabetes bei Kindern oft unerkannt

Rund 1.600 Kinder in Österreich sind an Typ-1-Diabetes erkrankt. Die Zahl der Betroffenen unter 15 Jahren hat sich in Österreich in den vergangenen zehn Jahren sogar verdoppelt, die Ursachen dafür sind noch nicht geklärt. Beim Diabetes Mellitus Typ 1 besteht durch eine Autoimmunreaktion ein Insulinmangel, die Betroffenen sind auf ihre Insulinspritzen angewiesen. Oft werden die Symptome falsch gedeutet und dadurch die Diagnose sehr spät gestellt. Die betroffenen Kinder kommen dann meist in einem sehr schlechten, teils lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus. Mit einer frühen Diagnose ließe sich das verhindern. Gestaltung: Denise Kracher.

10 Jahre „Bewusst gesund“

Wir haben unsere Gesundheit zu einem großen Teil selbst in der Hand. Das war von Beginn an das Leitmotiv von „Bewusst gesund – Das Magazin“. Das ORF-Gesundheitsmagazin will zeigen, dass es möglich ist, seinen „inneren Schweinehund“ zu überwinden, und animieren, den Lebensstil zu ändern. Zum zehnjährigen Bestehen ist die langjährige Moderatorin und Sendungsverantwortliche Dr. Ricarda Reinisch zu Gast und erzählt, wie die Sendung entstanden ist und womit sie sich nach ihrer Pensionierung fit hält.

COPD-Challenge

COPD oder chronische Lungenverengung ist die häufigste tödliche Erkrankung des Atemtrakts und wird hauptsächlich durch Rauchen verursacht. Was mit Atemnot und Husten beginnt, mündet häufig in einem Lungenemphysem und dauerhafter Sauerstoffgabe. Eberhard Jordan hat seit mehr als 20 Jahren COPD und kämpft nun erfolgreich mit Sport gegen die Erkrankung an. Jedes Jahr setzt er sich eine neue Herausforderung. 2018 bestieg er den Stephansdom, 2019 den Donauturm. Heuer will er am Welt-COPD-Tag den Millennium Tower mit 843 Stufen erklimmen und so mehr Aufmerksamkeit auf diese Erkrankung lenken. Gestaltung: Alexander Zupan.

Rotes Fleisch

Mit 63 Kilogramm Fleisch pro Person pro Jahr liegen die Österreicher/innen in der EU auf Platz 3. Das entspricht ca. einem Schnitzerl pro Tag. Prof. Siegfried Meryn informiert, wie sich dieser hohe Fleischkonsum auf unsere Gesundheit auswirkt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at