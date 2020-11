„Schneeflockenscheck“ bei „Was gibt es Neues?“ am 13. November in ORF 1

Mit Lainer, Beimpold, Ratschiller, Straßer und Rudle

Wien (OTS) - Oliver Baier beglückt sein Rateteam in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 13. November 2020, um 22.45 Uhr in ORF 1 zum „Ehrentag für Oma und Opa“ mit Filzpantoffeln und Kürbiskernen für gute Antworten auf Fragen wie diese: „Was ist ein Schneeflockenscheck?“ Jedenfalls bemühen sich Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Hosea Ratschiller, Katharina Straßer und Gerold Rudle – auch wenn’s schwerfällt – um ernsthafte Antworten, wenn Newcomerin Elli Bauer wissen möchte, was „Smile Balls“ sind.

