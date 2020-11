Bachelor-Herbst an der FH Technikum Wien: Online-Infosessions und "Ask me anything" mit Studierenden

Von 18. bis. 20. November bündelt die FHTW ihre interaktiven Informationsformate zum Bachelor-Studium.

Wien (OTS) - 2021 wird ein gutes Jahr, um in ein technisches Studium zu starten, und dieser Herbst ist eine gute Zeit, um die ersten Weichen dafür zu stellen. Die FH Technikum Wien bietet dafür von 18. bis 20. November Gelegenheit.

#AMA x 4

Am 18. November laden die Studierenden aus vier Fakultäten via Zoom zu vier "Ask me anything"-Sessions. Aktuelle Bachelor-Studierende berichten vom Studienalltag (vor und während der Pandemie) und beantworten Fragen von InteressentInnen.

Online-Infoabend und -Infotag

Am 19. und 20. November folgen die Online-Infosessions der Studiengänge. Hier präsentieren die StudiengangsleiterInnen ihre Angebote und stehen für Fragen zur Verfügung. Donnerstagabend stehen die vier Bachelor-Studiengänge in Abendform im Fokus, die sich besonders für ein berufsbegleitendes Studium eignen, Freitag folgen den ganzen Tag Infosessions zu Bachelor-Studiengängen in Tagesform.

Alle Informationen und Anmeldung: www.technikum-wien.at/bachelor-herbst

