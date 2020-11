AVISO – Montag, 16. November, 13 Uhr: Pressegespräch BM Gewessler und Patrick Graichen zu Upgrade Österreichs am Weg zu Klimaneutralität

Wien (OTS) - Einladung zum Pressegespräch mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Patrick Graichen, Klimaexperte aus Deutschland und Direktor des Think Tanks Agora Energiewende, am Montag, 16. November 2020, 13 Uhr, zum Thema Klimaneutralität und notwendige Schritte am Weg dorthin.



Zeit:

13 Uhr



Ort:

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Erdgeschoß, Festsaal

Radetzkystraße 2, 1030 Wien



MedienvertreterInnen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Die Möglichkeit online am Pressegespräch teilzunehmen ist gegeben.



Aufgrund der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen ist eine Akkreditierung unter samson.sandrieser-leon @ bmk.gv.at erforderlich.



