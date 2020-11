Papst Franziskus lässt RTL-Legende Wolfram Kons wieder glauben (FOTO)

Hamburg (ots) - Bei seinem Herzensprojekt, dem RTL-Spendenmarathon zugunsten von Kindern in aller Welt, setzt Wolfram Kons, 56, auf Hilfe von ganz oben. "Am Morgen des Spendenmarathons zünde ich immer in der Wallfahrtskapelle St. Cornelius in Neuss eine Kerze für jedes Jahr an", sagt er im GALA-Interview (Heft 47/2020, ab heute im Handel). "Dieses Jahr stehen da also 25 Teelichter." Die Jubiläumssendung, bei der er wie gewohnt 24 Stunden praktisch nonstop moderiert, startet am 19. November um 18 Uhr. "Das mit den Kerzen", so Kons zu GALA, "ist ja eher Aberglaube, die Lichter sind Glücksbringer. Aber ich bin katholisch. Ich bin mal wegen eines anderen Papstes aus der Kirche ausgetreten. Doch Franziskus und sein Engagement haben mich begeistert und zurückgeholt."

