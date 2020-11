FPÖ – Haider fordert sofortiges Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und Streichung jeglicher Heranführungshilfen

Türkei erhält trotz Aggression gegenüber EU-Mitgliedern 416,9 Millionen Euro von der EU

Wien (OTS) - „Es ist unglaublich, dass die Türkei trotz ihrer permanenten Aggression gegen EU-Mitgliedsstaaten noch immer hunderte Millionen Euro an sogenannten Heranführungshilfen ausbezahlt bekommt“, kritisierte heute der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. „Wie die Antwort auf meine parlamentarische Anfrage an die EU-Kommission ergeben hat, erhält die Türkei für die Jahre 2019 und 2020 insgesamt 416,9 Millionen Euro an Heranführungshilfen. Angesichts der türkischen Politik ist das ein Skandal“, so Haider.

Einerseits nehme die Türkei eine extrem aggressive Haltung gegenüber den EU-Staaten Griechenland und Zypern ein und schrecke dabei auch nicht vor militärischen Drohungen zurück. Andererseits beweise der türkische Präsident mit seiner Unterstützung von Islamisten und seinen Angriffen auf europäische Werte wie Meinungsfreiheit sowie Trennung von Staat und Kirche, wie weit entfernt er geistig eigentlich von Europa ist. „Die Türkei ist ein islamisch geprägter, asiatischer Staat und kann deshalb nicht Mitglied eines europäischen Staatenbundes sein. Es ist deswegen höchst an der Zeit, die Beitrittsverhandlungen endlich zu beenden und die Heranführungshilfen zu streichen“, betonte Haider.

