Zivilcourage Online – wichtiger denn je

MKÖ startet neue virtuelle Vermittlungsaktionen

Wien (OTS) - Die Sensibilisierungsarbeit und Wissensvermittlung, speziell mit jungen Menschen, ist ein wichtiger Teil der Arbeit des Mauthausen Komitees Österreich (MKÖ).

Mit dem neuerlichen Maßnahmen auf Grund der Covid-19 Pandemie ist die Durchführungen der Angebote für Jugendliche in gewohnter Form zurzeit nicht möglich.

„ Um Jugendlichen trotzdem den Zugang zu den wichtigen Inhalten zu ermöglichen, starten wir jetzt neue virtuelle Vermittlungsaktionen. Wir haben hier bei allen Angeboten ein gemeinsames Ziel: Wir sensibilisieren für ein Niemals Wieder! “, so MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi.

Auf den Websites der Angebote „denk mal wien“, „Zivilcourage TRAINIEREN“, „Zivil.Courage.Online“ und der Mauthausen-Außenlager-Guides wird es Videos mit den TrainerInnen, VermittlerInnen und Guides des MKÖ zu sehen geben, die Einblicke und Informationen aus den einzelnen Projekten präsentieren:

„Wir erzählen über die Menschen, die an Orten ehemaliger Außenlager des KZ Mauthausen inhaftiert waren. Wir stellen uns Fragen wie „Was geschah am Morzinplatz von 1938 bis 1945?“, „Welche Helden und welche Heldinnen werden am und rund um den Wiener Heldenplatz geehrt?“, „Was ist überhaupt österreichische Kultur?“ oder „Wie erkenne ich Fake News?“, so die MKÖ-Geschäftsführerin Christa Bauer.

In Kurzvideos werden Jugendlichen Inhalte zur Geschichte der Außenlager des KZ Mauthausen, zu den Themen Zivilcourage offline und online und die Geschichte Wiens anhand von Denkmälern im Rahmen der virtuellen Vermittlungsaktion nähergebracht.

Die Projekte und Themen werden ab sofort auf folgenden Websites präsentiert und laufend ergänzt:

www.denkmalwien.at

www.mauthausen-guides.at

www.zivilcourage.at

www.zivilcourageonline.at

Zum Präsentationsvideo der Angebote



