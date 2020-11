Umweltausschuss nimmt Verhandlungen über Klima- und EURATOM-Volksbegehren auf

Geplante Expertenhearings sollen in nächsten Wochen nachgeholt werden

Wien (PK) - Die für den 4. November geplante Aufnahme der Beratungen über das Klimavolksbegehren samt Expertenhearing sowie über jenes zum EURATOM-Ausstieg Österreichs wurden vergangene Woche infolge des Terroranschlags in der Wiener Innenstatt nicht aufgenommen. Um dennoch die Frist für die Aufnahme der Beratungen wahrzunehmen, trat heute der Umweltausschuss des Nationalrats zu einer Sitzung zusammen.

In der im Anschluss an die Budgetberatungen zum Umweltbudget 2021 stattfindenden Sitzung wurden beide Volksbegehren einstimmig auf Antrag der Grünen vertagt. Laut Ausschussobmann Lukas Hammer (Grüne) sollen die Beratungen in den nächsten Wochen mit Expertenhearings zu beiden Volksbegehren fortgesetzt werden. (Schluss Umweltausschuss) see/keg

