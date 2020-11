Heinisch-Hosek: Rechtsanspruchs auf Sonderbereuungszeit im Ausschuss beschlossen

ArbeitnehmerInnen erhalten endlich nötige Sicherheit

Wien (OTS/SK) - Es ist sehr erfreulich, dass heute im Sozialausschuss ein Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit beschlossen wurde und der Bund dafür die Kosten übernehmen wird, erklärte SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek am Mittwoch im Anschluss an die Ausschusssitzung. Die SPÖ hat diesen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit seit März gefordert, jetzt wird er Realität und umfasst bis zu vier Wochen bis zum Ende des Schuljahres. ****

Diese Sonderbetreuungszeit kann in Anspruch genommen werden, wenn Schulen geschlossen werden, aber auch dann, wenn ein Kind in Quarantäne muss, erläuterte Heinisch-Hosek. Die Sonderbetreuungszeit kann aber auch zur Betreuung von Menschen mit Behinderung verwendet werden, wenn das aufgrund des Schließens einer Betreuungseinrichtung notwendig werden sollte. Darüber hinaus auch noch dann, wenn es Betreuungsbedarf gibt, weil eine Pflegeperson ausfällt oder die persönliche Assistenz einer Person mit Behinderung. Dieser Anspruch auf Sonderbetreuungszeit kann in Teilen, auch tage- oder halbtagsweise in Anspruch genommen werden. „Mit dieser neuen Regelung sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr vom Good Will des Arbeitgebers abhängig. Es wird damit – spät aber doch – für die nötige Sicherheit gesorgt“, schloss die SPÖ-Frauensprecherin. (Schluss) pp/ls

