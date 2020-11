iPhone 12 Preisprognose: so tief fallen die Preise in Österreich (FOTO)

Wien (ots) - Die Preisvergleichsplattform idealo.at hat in der aktuellsten und umfangreichen Analyse die Preisentwicklung für das iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max prognostiziert. In den 12 Monaten nach Veröffentlichung der neuen Smartphones ist ein Preisrückgang von bis zu 28 Prozent möglich. Doch dieses Jahr spielt auch der Black Friday bei der Schnäppchenjagd eine bedeutende Rolle.

Da der Kauf eines neuen iPhones nicht nur eine sehr 'Budget-intensive' Angelegenheit ist, sondern sich durch den diesjährigen, deutlich verspäteten Release-Termin im Vergleich zu den Vorjahren auch die Zeit zwischen der Markteinführung und dem Black Friday verkürzt, hat idealo.at nun die Preisentwicklung aller iPhone 12 Modelle genauer unter die Lupe genommen.

iPhone 12 Pro Max (256 GB): Größter Preissturz schon nach kurzer Zeit erwartet

Laut der idealo.at Preisprognose startet des iPhone Pro Max mit dem höchsten Preis, der jedoch schon nach drei Monaten um 12 Prozent (164 Euro), nach sechs Monaten um 18 Prozent (233 Euro) und nach 12 Monaten um ganze 28 Prozent (369 Euro) fallen kann. Diese Prognosen sind ausgehend von der unverbindlichen Preisempfehlung und basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahresmodelle (siehe Graphik).

iPhone 12 Pro (256 GB): Knapp 200 Euro Ersparnis nach 6 Monaten

Der Preis des zweitteuerste Modells der iPhone 12-Serie, dem iPhone Pro, fällt prozentuell gesehen gleich rasant wie das des günstigsten Modells der Serie, dem iPhone 12 (64 GB), aus. Somit sind beide Modelle die, mit dem zweitgrößten Preisverfall. Der Preis könnte nach drei Monaten um 12 Prozent (141 Euro) und nach 12 Monaten sogar um 24 Prozent (301 Euro) fallen.

iPhone 12 (64 GB, 128 GB und 256 GB):

Obwohl unter diesen Modellen der kalkulierte Preisverfall beim 64 GB-Modell am stärksten ausfällt, kann man bei allen drei Modellen schon nach drei Monaten von einer Ersparnis von rund 100EUR ausgehen, sowie nach 12 Monaten von rund EUR220. Den langsamsten von idealo.at errechneten Preisverfall innerhalb der gesamten iPhone 12-Serie wird dem iPhone 12 mit 128 GB prognostiziert, bei dem man auch nach sechs Monaten nur 7 Prozent (68 Euro) sparen kann.

Verspäteter Verkaufsstart birgt hohes Sparpotenzial am Black Friday.

Verglichen zu den Release-Dates der Vorjahres-Modelle liegt das Diesjährige nun deutlich zeitnaher am Black Friday bzw. der gesamten Black Friday-Woche. Eine Analyse von idealo.at hat gezeigt, dass im Vorjahr das iPhone 11, das bereits im September vorgestellt wurde, das online meist gesuchte Produkt österreichweit war. In den beiden November-Wochen vor und am Black Friday 2019 war die gesamte iPhone 11 Serie zum günstigsten Preis vor Weihnachten erhältlich.

'Aus diesem Grund empfehlen wir schon jetzt auf idealo.at bei Ihrem Wunschmodell einen Preiswecker zu setzen, der sie unkompliziert informiert, wann Ihr Produkt den erwünschten Kaufpreis erzielt hat. Selbst in der Zeit um den Black Friday sind die Warenlager nicht unbegrenzt gefüllt, deshalb ist bei Erreichung des Wunschpreises eine rasche Kaufentscheidung ratsam.', so Veronika Bahr, Country Managerin von idealo Österreich.

Quelle: idealo.at; Datum der durchgeführten Analyse: 6. November 2020, Die Prognose errechnet sich auf Grundlage der tatsächlichen Preisreduktionen ausgewählter, vergleichbarer Modelle.

Rückfragen & Kontakt:

Ihr Pressekontakt:

joerg.stampler @ idealo.de