ORF III am Donnerstag: „Wilde Reise“ mit „Das Tor zur Arktis“, „Politik live: Woche der Entscheidung – Lockdown ohne light?“

Außerdem: „Die Tafelrunde“, „Die Tafelrunde – Best of“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information liefert am Donnerstag, dem 12. November 2020, ab 9.30 Uhr in „ORF III AKTUELL“ wieder einen Überblick über das tagespolitische Geschehen und überträgt alle wichtigen Pressekonferenzen live. Im Vorabend bietet das Magazin „Miteinander – Füreinander“ (19.30 Uhr) seelischen Beistand.

Mit „Das Tor zur Arktis“ (20.15 Uhr) präsentiert „Wilde Reise mit Erich Pröll“ den ersten Teil der Dokureihe „Amerikas Naturwunder“. Im Film von Uwe Anders geht es in den abgelegenen Norden Alaskas, wo sich mit dem riesigen Gebiet „Gates of the Arctic“ der zweitgrößte Nationalpark der USA befindet. Auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratkilometern lassen sich Karibu-Herden, Moschusochsen und Grizzlybären noch ganz ungestört beobachten.

Um 21.05 Uhr diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher in „Politik live“ mit ihren Gästen über die „Woche der Entscheidung – Lockdown ohne light?“. Nach der Verlängerung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sowie der Vorverlegung des Ladenschlusses auf 19.00 Uhr könnten am Freitag weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verhängt werden. Welches Vorgehen braucht es jetzt, damit Spitäler nicht an ihre Belastungsgrenzen kommen und auch die Zahl der Neuinfektionen wieder nach unten geht?

„Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) mit Andreas Vitásek, Günther Lainer, Aida Loos und Guido Tartarotti zu Gast bei Gerald Fleischhacker lässt die Ereignisse des Oktobers Revue passieren. Einen umfassenden Rückblick mit den besten Momenten früherer Sendungen bietet anschließend „Die Tafelrunde – Best of“ (22.50 Uhr).

