WK Wien-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits: Schulschließungen bringen Unternehmerinnen in Bedrängnis

Wien (OTS) - Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft zu möglichen, bevorstehenden Schulschließungen: „Die Wiener Unternehmerinnen, viele davon Ein-Personen-Unternehmen wären von Schulschließungen massiv betroffen. Schon beim ersten Lockdown wurde deutlich, dass Frauen durch die Doppelbelastung von Job und Familie bzw. betreuungspflichtigen Kindern mehr eingespannt waren. Wer übernimmt die Kinderbetreuung während Selbststädige ihrer Arbeit nachgehen müssen? In diesen Zeiten kämpfen Unternehmerinnen ohnehin mit Umsatzrückgängen. Kommt die Sorge um die Kinder dazu, geraten sie schwer in Bedrängnis“, so Kriz-Zwittkovits.

Kriz-Zwittkovits: „In Wien werden rund ein Drittel der Unternehmen von Frauen geführt, knapp die Hälfte der Unternehmerinnen haben Kinder. Sollten die Schulen wieder geschlossen werden, müssen Entschädigungen für diese Doppelbelastung von Frauen höher ausfallen. Sie müssen – für den Fall, dass sie Mitarbeiter haben - mehr Pflegeurlaub freigeben, selbst mehr arbeiten und gleichzeitig die eigenen Kinder betreuen. Dieser Spagat ist ohne Unterstützung nicht zu schaffen.“

