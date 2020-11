Raiffeisenverband begrüsst rechtzeitige Einigung zum EU-Haushalt

Pangl: „Wichtiger Schritt, damit Europa gestärkt aus der Krise kommen kann"

Wien (OTS) - Nach fast elf Wochen haben sich die Verhandler von EU-Parlament und Mitgliedstaaten über den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre geeinigt. ÖRV-Generalsekretär Andreas Pangl begrüsst diese Einigung „als wichtigen Schritt, damit Europa gestärkt aus der Krise kommen kann.“ Pangl ist seit Oktober auch Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA). „Das EU-Parlament hat gezielt Akzente in den Bereichen Bildung und Umweltschutz gesetzt. So wurden Leuchtturmprojekte wie das Studentenaustauschprogramm Erasmus durch Umschichtungen im Budget gestärkt und 30 Prozent aller Ausgaben sollen künftig in den Klimaschutz investiert werden“, unterstreicht Pangl die Zukunftsorientierung des Kompromisses. Mit der Einigung auf den 1,1 Billionen Euro schweren EU-Haushalt wird auch der Weg für 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen frei. „Damit hat die EU ihre Handlungsfähigkeit bewiesen, denn jede weitere Verzögerung hätte negative Auswirkungen auf den Wiederaufbau nach der Corona-Krise gehabt“, so Pangl. Dass die nationalen Parlamente in Ungarn und Polen wegen der Rechtsstaatlichkeitsklausel noch ein Veto gegen den Haushalt einlegen, glaubt Pangl nicht: „Dann würden sie gleichzeitig die Corona-Hilfen nicht nur für sich selbst, sondern auch für allen anderen Mitgliedsstaaten blockieren! Das steht Orban nicht durch“, ist der ÖRV-Generalsekretär überzeugt.

