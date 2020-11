Ausstellung "Weeping Woman"

Peter Baldingers neueste Arbeiten sind in der Bellart Galerie zu sehen

Wien (OTS) - Peter Baldinger - Bellart Galerie, Wien

"Die Auflösung des Gegenständlichen stellt im Schaffen Peter Baldingers eine Konstante dar. Ebenso bildet sie den Leitsatz seiner Serie diffusion, in deren Rahmen sich der Künstler in jüngerer Zeit mit dem Œuvre Pablo Picassos und Willem de Koonings auseinandersetzte. In seinen Variationen nach Werken dieser beiden Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts unternimmt er dabei einen wesentlichen Schritt in Richtung Abstraktion". Petra Ptáková (Kuratorin)

Bellart Galerie

1030 Wien, Fasangasse 42, 3. Stock

Bis 14. Jänner 2021



Öffnungszeiten: jeweils Dienstag – Freitag, 15 – 18 Uhr (außer an Feiertagen).

Der Ausstellungsbesuch ist unter Einhaltung der jeweils geltenden

Corona-Schutzmaßnahmen möglich, Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen per E-Mail: art @ bellart-gallery.com

oder per SMS: 0043 660 522 4700

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen zu Öffnungszeiten unter 0043 660 522 4700 oder per E-Mail: art @ bellart-gallery.com