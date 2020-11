Barbara Stöckl im Gespräch mit Heide Schmidt, Moša Šišic, Silvia Schneider und Gunkl

In „Stöckl.“ am 12. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 12. November 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Juristin und Ex-Politikerin Heide Schmidt, Geiger und Hausmeister Moša Šišic, Moderatorin und „Dancing Star“ Silvia Schneider sowie Kabarettist Gunkl zu Gast bei Barbara Stöckl:

Die ehemalige Politikerin Heide Schmidt gibt sehr persönliche Einblicke in ihre Familiengeschichte: „Meine Eltern waren Nationalsozialisten und das empfinde ich bis heute als wirklich schwere Last. Es fällt mir bis heute schwer, darüber öffentlich zu sprechen, aber es ist notwendig, sich damit auseinanderzusetzen.“ Als Stellvertreterin von Bundesparteiobmann Jörg Haider machte Schmidt in den 1990ern in der FPÖ Karriere. Doch die Juristin distanzierte sich schließlich und gründete nach dem Bruch ihre eigene Partei, das Liberale Forum.

Moša Šišic entstammt einer serbischen Roma-Geiger-Dynastie. Bereits mit fünf Jahren erlernte er von seinem Vater die ersten Takte auf der Geige, die bis heute seine große Liebe geblieben ist. Neben seinen internationalen Erfolgen und Auftritten mit heimischen Größen wie Harri Stojka arbeitet er auch in einem ganz bodenständigen Beruf: Als Hausmeister betreut er ein Haus in Wien Mariahilf.

„Das Tanzen ist mein liebster Aggregatzustand“, sagt Moderatorin und Modedesignerin Silvia Schneider über ihre Teilnahme an der 13. Staffel von „Dancing Stars“. In schwierigen Zeiten möchte die gebürtige Linzerin wieder ein Lächeln in die Gesichter der Menschen zaubern und reflektiert dabei kritisch über den eigenen Perfektionismus, den sie aus ihrem Elternhaus mitbekommen hat.

Außerdem zu Gast: Kabarettist Gunkl, der in seinem neuen Programm „So und anders“ wieder seiner Lust an Erkenntnis und Logik frönt. Privat schaut er sich gerne stundenlang YouTube-Videos über Schmiedehandwerk und Metallverarbeitung an. Was lernt er daraus?

