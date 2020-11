FH des BFI Wien startet neuen Studiengang Interactive Media und Games Business

International gefragte Ausbildung fördert junge Talente und stärkt Wiener Kreativwirtschaft

Wien (OTS) - Seit dem Wintersemester 2020/21 bietet die FH des BFI Wien am Standort Media Quarter Marx (MQM) den neuen Bachelor-Studiengang „Interactive Media und Games Business“ (IMGB) an. Damit bekommen junge Menschen eine fundierte und praxisnahe Ausbildung für eine Karriere in der Kreativwirtschaft. Der Fokus liegt auf interaktiven Medien wie Games und immersiven Umgebungen. Die FH des BFI Wien setzt mit der Auflage des neuen Studiengangs wichtige Impulse in Richtung Innovation sowie digitaler Transformation und forciert zugleich die Ausbildung in einem Berufsfeld mit akutem Fachkräftemangel. „Digitalisierung und Innovation hat in Wien einen besonders hohen Stellenwert. Auf dem Weg zur Digitalisierungshauptstadt Europas braucht es vor allem eine fundierte Ausbildung für junge Talente. Mit dem neuen Studiengang können wir diese ab sofort in Wien anbieten und bilden dringend benötigte Fachkräfte für den Markt aus. Für die Wiener Kreativwirtschaft und den Wirtschaftsstandort Wien ist das ein wichtiges Signal“, so Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke.

Run auf die Studienplätze

Das Angebot des neuen Studiengangs trifft auch in Bezug auf die Studienbewerberinnen und –bewerber den Nerv der Zeit. Die 25 angebotenen Studienplätze waren innerhalb kurzer Zeit mehrfach überbucht. Dieser Erfolg freut Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein neuer Studiengang vom ersten Semester an gleich auf so großes Interesse bei Bewerberinnen und Bewerber stößt, schließlich gibt es ja noch keine Erfahrungen anderer Studentinnen und Studenten. Dieser Erfolg zeigt deutlich, dass wir mit unserer Strategie, innovative und zukunftsträchtige Studiengänge anzubieten, um jungen Menschen auf die Anforderungen der Digitalisierung vorzubereiten, richtigliegen.“ Einziger Wehrmutstropfen sei, dass die FH des BFI Wien aufgrund der limitierten Plätze nicht alle Talente aufnehmen konnte. Die gute Nachricht ist: die Bewerbung für das Studienjahr 2021 ist eröffnet, so Schiessl-Foggensteiner.

