Sonja Sheikh neue Obfrau der fteval

Die Österreichische Plattform für Forschungs- und Technologiepolitikevaluierung (fteval) hat Anfang November einen neuen Vorstand ernannt

Wien (OTS) - Sonja Sheikh, Geschäftsführerin des Forschungsnetzwerks ACR – Austrian Cooperative Research wurde zur Obfrau gewählt, Birgit Woitech (FWF) zur Obfrau–Stellvertreterin, Sabine Mayer (FFG) zur Kassierin und Philipp Witibschlager (BMK) zum Schriftführer. Klaus Schuch (ZSI) bleibt im Vorstand als Geschäftsführer.

Die Österreichische Plattform für Forschungs- und Technologiepolitikevaluierung (fteval) wurde 1996 gegründet, um zu mehr Evidenz in der österreichischen Forschungs- und Technologiepolitik beizutragen. Ziel der Tätigkeit ist das Erreichen eines besseren gemeinsamen Verständnisses zwischen Planern, Förderern und Evaluatoren. Heute nimmt Österreich – nicht zuletzt auch dank der Plattform – eine Führungsrolle in diesem Bereich innerhalb der Europäischen Union ein.

„Es macht mich stolz, den Vorsitz einer international so anerkannten und auch beneideten Organisation übernehmen zu dürften. Durch meine langjährige Erfahrung als Evaluatorin bei der KMU Forschung Austria, in der Rolle der Evaluierten bei der ACR - Austrian Cooperative Research sowie als langjähriges Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) bringe ich unterschiedlichste Perspektiven in diese Tätigkeit ein. Diese möchte ich gerne dazu nutzen, das Thema Evaluierung auch für eine breitere Öffentlichkeit zugänglicher zu machen - denn diese hat ja ein gewisses Interesse daran und auch das Recht darauf zu wissen, was mit ihren Steuergeldern passiert. Ein weiteres Ziel ist, den Nachwuchs im Bereich der Evaluierung der gerade in Zeiten wie diesen so wichtigen Forschungs- und Technologiepolitik zu fördern und zu unterstützen“, sagt die neue Obfrau Sonja Sheikh zu ihrer neuen Funktion.

Klaus Schuch, Geschäftsführer der Österreichischen Plattform für Forschungs- und Technologiepolitikevaluierung zeigt sich ebenfalls erfreut: „Sonja Sheikh blickt auf eine reichhaltige praktische Evaluierungserfahrung bei der KMU Forschung Austria zurück und ist in ihrer derzeitigen Funktion als Geschäftsführerin der ACR eine Idealbesetzung an der Schnittstelle zwischen den Ansprüchen und Erwartungen von Auftraggebern sowie Auftragnehmern von Evaluierungen“.

www.fteval.at

www.acr.ac.at

