Das mumok online erleben

Wien (OTS) - Bedauerlicherweise musste das mumok aufgrund der Coronakrise ein weiteres Mal vorübergehend seine Pforten schließen. Unser Team bieten Ihnen weiterhin ein abwechslungsreiches Programm, das sich unter dem Motto #closedbutactive in den digitalen Bereich verlagern wird.



Besuchen Sie das mumok kino online!

Ab sofort stellen wir für einen bestimmten Zeitraum ausgewählte Programmpunkte des mumok kino per Stream zur Verfügung. Der erste digitale Kinoabend trägt den Titel Feminism Against Family und wird von Rose-Anne Gush und Barbara Kapusta vorgestellt und am 13. November um einen Vortrag von Sophie Lewis ergänzt.

Die gestreamten Filme:

Martha Rosler, Born to Be Sold: Martha Rosler Reads the Strange Case of Baby $/M, With Paper Tiger Television, 1988, 35 min

Maria Lassnig, Soul Sisters. Bärbl, 1974/1979, 5 min

Annette Kennerley, Norrie, 1997, 21 min

Tala Madani, The Womb, 2019, 3 min

Vorgestellt von Rose-Anne Gush und Barbara Kapusta (auf Englisch)

Nichtkommerzielle Schwangerschaft ist ein kapitalistisches Hinterland. Kommerzielle Leihmutterschaft ist eine kapitalistische Industrie. Dieses Programm nimmt seinen Ausgang von dem Aufruf zur Abschaffung der Familie, der sich im Zentrum von Sophie Lewis’ Buch Full Surrogacy Now: Feminism Against Family (Verso, 2019) findet. Zu sehen sind Arbeiten, die Fragen von Genderpolitiken, Schwangerschaftsarbeit, Elternschaft, Kindheit und der Eigentumsverhältnisse verhandeln. Die gezeigten Werke spüren möglichen Familienverhältnissen jenseits von bürgerlichen, patriarchalen und heteronormativen Formen nach und erkunden dabei Lebensmodelle, die sich an solidarischen Konzepten von Verwandtschaft, Supportstrukturen und Fürsorge orientieren.

Dieser Programmpunkt ist von 11. November 2020, 19 Uhr, bis 13. November 2020, 19 Uhr, über einen Stream auf unserer Website verfügbar.

„Gemeinsam Live“ – das mumok mit Facebook Live entdecken

Jeden Montag und Donnerstag um 15 Uhr laden wir Sie zu Führungen durch unsere aktuellen Ausstellungen sowie zu Talks mit Künstler_innen per Facebook Livestream ein. Informationen zu unseren kommenden Programmpunkten finden Sie auf der Facebook-Page des mumok!

Künstler-Talk im Rahmen der Vienna Art Week 2020



Die Ausstellung On the extremes of good and evil Hugo Canoilas konnte aufgrund des Lockdowns noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Via Instagram Live ermöglichen Rainer Fuchs und Hugo Canoilas erste Einblicke in die Ausstellung und beantworten Ihre Fragen. Der Artist Talk ist der Beitrag des mumok zur diesjährigen Vienna Art Week.

Hugo Canoilas, Kapsch Contemporary Art Preisträger 2020, nutzt die Tradition und Geschichte der Malerei und Objektkunst, um sie in Verbindung mit installativen und performativen Strategien neu zu bestimmen und zu erweitern. Neben der Kunstgeschichte nimmt er dabei auch auf gesellschaftspolitische Entwicklungen und die damit verknüpften philosophischen und kunsttheoretischen Diskurse Bezug. Die derzeit alles beherrschende Coronakrise rückt bereits virulente und miteinander verzahnte Themen wie die Klimakatastrophe, die Umweltzerstörung und die sich vertiefende Kluft zwischen armen und reichen Ländern verschärft ins Bewusstsein.



Canoilas Arbeit setzt sich mit diesen Entwicklungen und der ihnen zugrunde liegenden anthropozentrischen Weltsicht auseinander. Anknüpfungspunkte dafür bieten die in den Diskursen des Anthropozän und Posthumanismus entwickelten Vorstellungen eines behutsamen und egalitären Umgangs des Menschen mit der Natur und seiner kreatürlichen Umwelt.

Der Online-Talk findet am Mittwoch, 18. November, von 17 bis 18 Uhr statt auf dem Instagram-Kanal des mumok statt.

Out of the Box – der mumok Blog

Dass Kunstinteressierte jeden Alters trotz der aktuellen Situation nicht spannende Formate aus dem mumok verzichten müssen, stellen wir mit unserem hauseigenen Blog Out of the Box unter Beweis. Programm für Groß und Klein, Talks mit Akteur_innen des musealen Geschehens sowie Fakten und Hintergründe zu den aktuellen Ausstellungen und der Sammlung des mumok stehen bei Out of the Box auf dem Programm.

Unser digitales Programm wird laufend erweitert. Bleiben Sie über unsere Social Media Kanäle auf dem Laufenden!

mumok auf Facebook

mumok auf Instagram

Out of The Box – der Blog des mumok

