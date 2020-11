TÜV AUSTRIA Tag der Facility- und Gebäudemanager: 25.11.2020

Gebäudemanagement: Im Namen der Sicherheit

Brunn am Gebirge (OTS) - Der TÜV AUSTRIA Tag der Facility- und Gebäudemanager/innen Ende November beleuchtet alle Aspekte der Gebäudesicherheit – technisch, rechtlich, baulich und personell.

Jedes Gebäude ist anders, so auch der optimale Schutz vor möglichen Risiken wie Einbruch oder Industriespionage. Sicherheitskonzepte stellen eine wichtige Säule in der Prävention dar. Basierend auf einer Risikoanalyse werden Sicherheitsmaßnahmen in Hinblick auf Fenster, Türen, Einbruchsmeldeanlagen, Sicherheitspersonal oder Videoüberwachung abgeleitet – für einen noch besseren Gebäudeschutz.

Was bei der Einhaltung der gesetzlichen und normativen Vorgaben beachtet werden muss, auch das ist Schwerpunktthema am TÜV AUSTRIA Expertentag. Welche Prüfpflichten haben die Gebäudeverantwortlichen bei Aufzügen, Fahrtreppen und Notausgängen zu erfüllen? Und was bedeutet die Neuauflage der Richtlinie GEFMA FMA 190 über Betreiberverantwortung für die Facility Manager? Ob Prävention und Gesundheitsvorsorge Aufgabe des Facility Managements ist, klärt ein Gerichtssachverständiger.

Die Fachtagung wird von der TÜV AUSTRIA Akademie am 25. November veranstaltet und findet online statt.



TÜV AUSTRIA Tag der Facility- und Gebäudemanager

Datum: 25.11.2020, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Online

Brunn am Gebirge, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kurs/tuev-austria-tag-der-facility-und-gebaeudemanagerinnen/

Rückfragen & Kontakt:

Karin Newald (Programmverantwortliche Bau- und Gebäudetechnik TÜV AUSTRIA Akademie)

TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge

E-Mail: karin.newald @ tuv.at

Tel.: +43 (0)5 0454 -8179