Mit „SCHWEIZ N° 02“ den Winter entdecken

Neben Geschichten zu Frauen am Berg, den ersten Skifahrern, Bäderkultur und Architektur gibt das neue Wintermagazin von Schweiz Tourismus auch Tipps für den perfekten Winterurlaub.

Der Schweizer Winter – das Original

Wer hat das Skifahren erfunden? Pfarrer Johann Josef Imseng – das sagen zumindest die Saas-Feer. Denn als im Winter 1849 ein Hilferuf beim Pfarrer einging, zog dieser seine Bergschuhe an, band diese an zwei Holzlatten und fuhr nach Saas-Grund. Die Spuren der ersten Skier reichen aber bis in die Steinzeit zurück und wurden in den Moorböden Skandinaviens gefunden. So hat der Pfarrer zwar nicht das Skifahren erfunden, aber den Tourismus nach Saas-Fee gebracht, weil er im Pfarrhaus Touristen beherbergte und als Bergführer begleitete. Auch diesen Winter gibt es einige Orte in der Schweiz, die die historische Ski-Tradition wiederaufleben lassen. Dazu gehören die Belle-Epoque-Woche in Kandersteg, historisch kostümierte Skifahrer in Adelboden, die mit Holzskiern zum Hickorywedeln einladen oder das Nostalgierennen im Skigebiet Rosswald bei Brig, wo es um Eleganz statt Schnelligkeit geht.

Jetzt mit „SCHWEIZ N° 02“ den Winter entdecken!

Neben Tipps für die besten Pisten, Skitouren, Freeride-Schulen und die angesagtesten „Snow Sports“-Hotels stellt das Winter-Magazin auch Aktivitäten neben der Piste vor: Heulen mit den Huskys, Eistauchen, Höhlen-Raclette, nächtliches Gleitschirmfliegen und Schweizer Bäderkultur. Winterliche Städtetrips laden zum Besuch in der Seelenapotheke, wie die Stiftsbibliothek in St. Gallen auch genannt wird, in eine Uhrenmanufaktur in Genf oder eine Nudelwerkstatt in Fribourg. Broschüre zum Download oder online Durchblättern: www.myswitzerland.com/broschueren

Mein erstes Mal... unvergessliche Wintererlebnisse auf MyFirsttime.ch

Diesen Winter zum ersten Mal einen 360er in der Superpipe drehen? Eine Nacht im Iglu-Hotel verbringen? Oder vielleicht Lama-Trekking mit der ganzen Familie ausprobieren? In einer Galerie von 100 genialen Erlebnissen können sich Besucher inspirieren lassen und sich ein unvergessliches Winter-Highlight sichern. www.myfirsttime.ch

