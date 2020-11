Die ACES Group Awards gehen an den Lackhersteller Mowilex: Beste Leistung eines asiatischen Unternehmens

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - PT Mowilex Indonesia, der erste indonesische Lackhersteller, der von CarbonNeutral® zertifiziert wurde, ist als Gewinner der prestigeträchtigen ACES (Asia Corporate Excellence & Sustainability) Awards in der Kategorie "Best Performing Asian Company" ausgewählt worden. Mit der Auszeichnung wird die Führungsposition des Unternehmens in allen Geschäftsbereichen sowie seine unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit gewürdigt.

Das Unternehmen, das sich auf das Premium-Segment von Farben, Holzbeschichtungen und anderen Baumaterialien konzentriert, engagiert sich seit mehr als 50 Jahren für die Nachhaltigkeit und wird seit langem als eines der führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltmanagement anerkannt.

"Wir fühlen uns geehrt, eine solch prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten", sagte Niko Safavi, CEO von PT. Mowilex Indonesia.

"Unter unseren Mitbewerbern waren sehr professionell geführten Unternehmen, von denen einige international anerkannte, weltweit vertretene Marken sind. Ich glaube, wir haben die Jury durch unser Engagement und unserer Hingabe überzeugen können, die unser Unternehmen seit Jahrzehnten kennzeichnen, und auf die wir sehr stolz sind", fügte er hinzu.

Eines der Markenzeichen der Unternehmenskultur von Mowilex als privat geführtes Unternehmen war es, viele der Standards zu übernehmen, die sonst nur von öffentlichen Unternehmen erwartet werden. Dazu gehören Audits durch weltweit anerkannte Firmen, Sicherheitsmaßnahmen, strenge Standards bei der Qualitätskontrolle, Programme zur Prozessverbesserung, eine vollständig leistungsorientierte Arbeitskultur und vieles mehr. Das Unternehmen ist stolz darauf, ein moderner Marktführer zu sein, der Ethik großschreibt.

Tania Ariningtyas, Environmental Affairs Manager bei PT Mowilex Indonesia, bekräftigte, dass die Kernwerte des Unternehmens eine lange Tradition haben. "Ja, viele unserer Nachhaltigkeitsinitiativen sind teuer, aber f[r uns sind das Investitionen in Indonesien, Investitionen in unsere eigene Zukunft, und wir können damit sicherzustellen, dass unsere Interessen mit den Erwartungen der heutigen Verbraucher übereinstimmen, die nicht mehr nur auf die gute Qualität eines Produkts achten", sagte sie.

PT Mowilex Indonesia hat im Laufe seiner Geschichte wichtige Meilensteine erreicht. Zum Beispiel hat das Unternehmen im Jahr 1970 als erstes in Indonesien Farben auf Wasserbasis hergestellt. Im Jahr 2019 erhielt PT Mowilex Indonesia als erster Hersteller in Indonesien die CarbonNeutral®-Zertifizierung und war das einzige Unternehmen in seinem Sektor, das sich zu einer erheblichen Reduzierung des Kunststoffverbrauchs verpflichtete. Das Unternehmen gewann ebenfalls eine Auszeichnung für die beste Außenfarbe von SWA Magazine.

Als Reaktion auf die aktuelle COVID-Pandemie unterstützten das Unternehmen und seine engagierten Mitarbeiter im April 2020 die Gesundheitsbranche durch die Herstellung und Spende von PPEs und Handdesinfektionsmitteln. Darüber hinaus wurde das Unternehmen vom Arbeitsministerium dafür gelobt, das einzige unter 126 Firmen zu sein, das eine Distanzierungs- und Hygieneprüfung bestanden hatte.

"Der Lackhersteller Mowilex konzentriert sich seit Jahrzehnten auf Produktinnovation und Kundenservice und er zieht jetzt wachsende Aufmerksamkeit für seine lange Tradition der Nachhaltigkeit auf sich. Seit mehr als 50 Jahren hat das Unternehmen erfolgreich internationale Konkurrenten herausgefordert, auch wenn diese weltweit viel größer waren. Dennoch hat Mowilex in einem überfüllten und sehr wettbewerbsintensiven Umfeld einen lobenswerten Anteil am lokalen Premium-Markt erobert. Indem Mowilex seinen Kernwerten treu geblieben ist, hat sich das Unternehmen das Vertrauen von Fachleuten erworben und langsam eine anerkannte Verbrauchermarke aufgebaut, während es gleichzeitig die Kundengruppen, die es bedient, respektiert", sagte Shanggari Balakrishnan, CEO von ACES. "Wir erkennen Mowilex als modernen, ethisch handelnden Marktführer an."

Tania Ariningtyas fügte hinzu: "Wir arbeiten bei unseren Nachhaltigkeitsinitiativen eng mit unserem in Singapur ansässigen Mutterunternehmen Asia Coatings Enterprises zusammen. Was wir erreicht haben, spiegelt ein echtes Engagement auf Aktionärsebene wider. Zum Beispiel haben sich unsere Aktionäre zu einem Fünfjahresprogramm von Conservation International engagiert, um einen großen und wichtigen Lebensraum für Walhaie in Indonesien zu schützen. Dies zu gewinnen war eine große Überraschung und der Sieg hebt die Erwartungen, die an uns und an alle in Indonesien gestellt werden."

Informationen zu Mowilex:

PT Mowilex Indonesia, eine Tochtergesellschaft von Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd., ist ein führender Hersteller von hochwertigen Farben und Beschichtungen. Mowilex-Produkte wurden erstmals 1970 eingeführt und das Unternehmen hat im Laufe der Jahre zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Der Hersteller war vom ersten Tag an ein Wegbereiter bei der Entwicklung umweltfreundlicher Verfahren und stellte als erster in Indonesien Farben auf Wasserbasis her. Das Unternehmen kann auf eine lange Tradition der sozialen Verantwortung zurückblicken und es setzt sich insbesondere für den Umweltschutz ein. Im Jahr 2019 wurde PT Mowilex Indonesia als erster Hersteller in Indonesien als CarbonNeutral® zertifiziert.

Informationen zu den ACES Awards:

Die ACES Awards sind eine Initiative der MORS Group. Die MORS Group will eine gemeinsame Plattform für Unternehmen, Unternehmensführer und namhafte Industrielle sein und diese dabei unterstützen, exzellente Führungsqualitäten und Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstreichen, von Experten auf der ganzen Welt zu lernen und Stakeholder und Mitarbeiter einzubinden, um eine Kultur der ständigen Selbstverbesserung zu etablieren. Die MORS Group wurde 2012 gegründet und wird von einem Vorstand von Mitgliedern unterschiedlichen Hintergrunds geleitet, die das nachhaltige Wachstum Asiens fördern.

