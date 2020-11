Mit dem passenden Sportangebot findet Bewegung weiterhin Stadt

Laufend aktualisiert und erweitert, bietet www.bewegungfindetstadt.at einen Überblick wo und wie Sport in Wien aktuell möglich ist

Wien (OTS) - HobbysportlerInnen stehen in diesen Tagen erneut vor einigen Herausforderungen: Was ist möglich und unter welchen Bedingungen? Wie gelingt es, aktiv zu bleiben und sich dabei an die aktuellen Verordnungen zu halten? Wo gibt es eine Übersicht über alle Angebote?

Wichtige Fragen, auf die es unter www.bewegungfindetstadt.at die richtigen Antworten gibt. Auf dieser Website bietet die Initiative "Bewegung findet Stadt" eine laufend erweiterte Übersicht aller Sportmöglichkeiten in Wien, Updates zu aktuellen Entwicklungen und den geltenden Verordnungen. Von geöffneten Sportstätten über Wander- und Radwege bis hin zu kostenlosen Online-Angeboten – auf www.bewegungfindetstadt.at gibt es für jedes Können und Alter eine attraktive Auswahl sowie jede Menge Tipps und Anregungen, um aus herausfordernden Monaten bewegte Zeiten zu machen.

Die Initiative "Bewegung findet Stadt" unterstützt seit zwanzig Jahren mit Informationen, Aktionen und Events das ganzjährige Breitensportangebot der Stadt und ist mittlerweile die größte Sportcommunity Wiens. Und gerade in Zeiten wie diesen ist es der Stadt Wien ein Anliegen, allen Wienerinnen und Wienern weiterhin einen unkomplizierten Zugang zu Sport und Bewegung zu gewährleisten.

